Formule 1

Escalatie in Midden-Oosten: Pirelli annuleert bandentest in Bahrein

Vanwege de situatie in het Midden-Oosten, die de afgelopen uren is geëscaleerd, heeft Pirelli een streep gezet door een bandentest in Bahrein.

Rahied Ishaak Giacomo Rauli
Bewerkt:
De vlag van Bahrein wappert boven de Sakhir Tower

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Na de twee wintertests van eerder deze maand zou het Bahrain International Circuit dit weekend het decor zijn voor een bandentest. Het plan was dat McLaren en Mercedes de intermediates en full wets die Pirelli voor het komende Formule 1-seizoen heeft ontwikkeld, zouden testen. Daarvoor zou het circuit kunstmatig onder water worden gezet.

Pirelli heeft de bandentest echter geschrapt, omdat de spanningen in het Midden-Oosten de afgelopen uren zijn geëscaleerd met militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en anderzijds Iran. Na een aanval van de VS en Israël op Iran, kwam dat land met een tegenaanval. Daarbij waren ook Amerikaanse militaire installaties in de regio het doelwit van Iraanse raketten. Er zijn aanvallen gemeld vanuit onder meer Abu Dhabi, Qatar, Irak en ook Bahrein.

Lees ook:

Pirelli maakt via een korte maar duidelijke verklaring, die ook aan Motorsport.com is verstrekt, bekend dat de bandentest in Bahrein om veiligheidsredenen is geannuleerd. "Dit als gevolg van de internationale situatie die zich aan het ontwikkelen is”, meldt de Italiaanse bandenfabrikant. "Alle Pirelli-medewerkers die momenteel in Manama verblijven, zijn veilig in hun hotels. Het bedrijf spant zich in om hun veiligheid te waarborgen en om hun terugkeer naar Italië en Engeland zo snel mogelijk te organiseren."

De gevolgen van de huidige situatie in het Midden-Oosten voor de F1-kalender zijn nog niet in te schatten. De Grand Prix van Bahrein is gepland voor 12 april, een week later gevolgd door de Grand Prix van Saudi-Arabië. Het Formule 1-seizoen begint volgende week in Australië, daarna reist het circus af naar China (15 maart) en Japan (29 maart). De Grands Prix van Qatar (29 november) en Abu Dhabi (6 december) vormen opnieuw het slotstuk van de F1-jaargang. 

Wat betreft de MotoGP-kalender is de Grand Prix van Qatar de vierde ronde van het seizoen. Dit kampioenschap racet op 12 april op het circuit van Lusail, in hetzelfde weekend als de F1 in Bahrein.

Lees ook:

Rahied Ishaak

