Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

Formule 1
Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Formule 1
GP van Australië
McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

WEC
Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Formule 1
Nieuws
Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Drive to Survive erkent fouten rond Verstappen: "Geen complot, maar menselijk falen"

Formule 1
Drive to Survive erkent fouten rond Verstappen: "Geen complot, maar menselijk falen"

Vijf conclusies na de MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Vijf conclusies na de MotoGP Grand Prix van Thailand

Mekies prijst Red Bull om eigen motor: "Nieuwe standaard gezet"

Formule 1
Mekies prijst Red Bull om eigen motor: "Nieuwe standaard gezet"

McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Formule 1
McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"
Formule 1

Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

Viaplay-analist Ernest Knoors denkt niet dat het protest dat Audi, Ferrari en Honda bij de FIA hebben ingediend tegen de compressieratio van Mercedes, is ingegeven doordat zij echt vinden dat dat team de regels heeft overtreden.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Waar het tussen de Formule 1-coureurs de afgelopen weken veel ging over de rijeigenschappen van de nieuwe F1-auto's, waren de teams onderling vooral bezig met een technisch foefje: de compressieratio's van de nieuwe krachtbronnen van Mercedes.

Het team uit Brackley zou een manier hebben gevonden om onder hogere temperaturen – tijdens het rijden – een hogere compressieverhouding (1:18 in plaats van 1:16) uit de nieuwe krachtbron te halen. Dat kan twee voordelen hebben: met een hogere ratio kan er meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid brandstof worden gehaald. Een andere optie is dat er met minder brandstof nog steeds dezelfde prestaties kunnen worden behaald.

Lees ook:

Motorfabrikanten Audi, Ferrari en Honda vonden dit in strijd met de regels en stuurden gezamenlijk een bramdbrief naar autsportbond FIA. De kwestie is vorige week in de Power Unit Advisory Committee - het overlegorgaan waarin de motorfabrikanten, de FIA en FOM zijn vertegenwoordigd - besproken. De uitkomst van die bijeenkomst is dat er vanaf 1 juni een dubbele test van alle interne verbrandingsmotoren moet plaatsvinden: eentje bij een 'normale' buitentemperatuur en eentje bij een motortemperatuur van 130 graden Celsius.

Volgens voormalig Ferrari-ingenieur Ernest Knoors hebben de concurrenten van Mercedes hiermee bereikt wat ze wilden bereiken, maar ging deze discussie in eerste instantie helemaal niet om vermogen of vals spel van Mercedes. "Dat geloof ik niet", zegt Knoors in gesprek met Motorsport.com. "We hebben ooit een motor ontwikkeld. Dat was een tijd geleden natuurlijk, maar we kwamen toen aan compressieverhoudingen van 1:13 tot 1:14. En als je dan ging kijken naar wat 1 punt aan extra vermogen oplevert dan is dat marginaal", legt Knoors uit. "Je moet natuurlijk niet te laag zitten met je verhouding, maar het is een afvlakkende curve. Hoe hoger [de waarden], hoe meer het afvlakt."

Volgens Viaplay-analist Ernest Knoors is de discussie over compressieratio's vooral strategie.

Volgens Viaplay-analist Ernest Knoors is de discussie over compressieratio's vooral strategie.

Foto door: Rachel Ecclestone

Oud strategisch trucje

Waarom Audi, Honda en Ferrari dan toch aan de bel hebben getrokken, heeft volgens Knoors meer te maken met strategie. "Ik heb meer het vermoeden dat als je [als team] weet dat Mercedes een trucje heeft om naar die verhouding van 1:18 te komen en je kan Mercedes ertoe dwingen om hun motor aan te passen...", begint Knoors. "Kijk, dit gaat over de kern van de motor, namelijk het ontwerp van de zuigers. Dat is echt in het hart van je motor. Dat pas je niet zomaar aan, want je hebt een budgetplafond en een testlimiet. Dus als je Mercedes kan dwingen tot een aanpassing van hun motor dan haal je eigenlijk vier teams [ook de klanten van Mercedes] uit de competitie."

Een oud trucje dat in de Formule 1 vaker wordt gebezigd, aldus Knoors. "Je kan twee dingen doen: of jezelf sterker maken, of je tegenstander zwakker maken. Dat is altijd het spel geweest."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

Formule 1
Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Formule 1
GP van Australië
McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

WEC
Duval ziet Peugeot gat naar WEC-concurrentie niet dichten in 2026: "Geen makkelijk jaar"

Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Formule 1
Nieuws
Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"
Vorig artikel McLaren ziet 'positief gevoel' bij Norris en Piastri richting openingsrace F1

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-rookie Lindblad kreeg motorsport met de paplepel ingegoten

F1-teams verdelen ruim miljard euro aan prijzengeld: Ferrari grootverdiener

Formule 1
Formule 1
F1-teams verdelen ruim miljard euro aan prijzengeld: Ferrari grootverdiener

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Bekijk meer