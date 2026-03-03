Ernest Knoors: Discussie over compressieratio's is vooral een strategisch spel

Waar het tussen de Formule 1-coureurs de afgelopen weken veel ging over de rijeigenschappen van de nieuwe F1-auto's, waren de teams onderling vooral bezig met een technisch foefje: de compressieratio's van de nieuwe krachtbronnen van Mercedes.

Het team uit Brackley zou een manier hebben gevonden om onder hogere temperaturen – tijdens het rijden – een hogere compressieverhouding (1:18 in plaats van 1:16) uit de nieuwe krachtbron te halen. Dat kan twee voordelen hebben: met een hogere ratio kan er meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid brandstof worden gehaald. Een andere optie is dat er met minder brandstof nog steeds dezelfde prestaties kunnen worden behaald.

Motorfabrikanten Audi, Ferrari en Honda vonden dit in strijd met de regels en stuurden gezamenlijk een bramdbrief naar autsportbond FIA. De kwestie is vorige week in de Power Unit Advisory Committee - het overlegorgaan waarin de motorfabrikanten, de FIA en FOM zijn vertegenwoordigd - besproken. De uitkomst van die bijeenkomst is dat er vanaf 1 juni een dubbele test van alle interne verbrandingsmotoren moet plaatsvinden: eentje bij een 'normale' buitentemperatuur en eentje bij een motortemperatuur van 130 graden Celsius.

Volgens voormalig Ferrari-ingenieur Ernest Knoors hebben de concurrenten van Mercedes hiermee bereikt wat ze wilden bereiken, maar ging deze discussie in eerste instantie helemaal niet om vermogen of vals spel van Mercedes. "Dat geloof ik niet", zegt Knoors in gesprek met Motorsport.com. "We hebben ooit een motor ontwikkeld. Dat was een tijd geleden natuurlijk, maar we kwamen toen aan compressieverhoudingen van 1:13 tot 1:14. En als je dan ging kijken naar wat 1 punt aan extra vermogen oplevert dan is dat marginaal", legt Knoors uit. "Je moet natuurlijk niet te laag zitten met je verhouding, maar het is een afvlakkende curve. Hoe hoger [de waarden], hoe meer het afvlakt."

Volgens Viaplay-analist Ernest Knoors is de discussie over compressieratio's vooral strategie. Foto door: Rachel Ecclestone

Oud strategisch trucje

Waarom Audi, Honda en Ferrari dan toch aan de bel hebben getrokken, heeft volgens Knoors meer te maken met strategie. "Ik heb meer het vermoeden dat als je [als team] weet dat Mercedes een trucje heeft om naar die verhouding van 1:18 te komen en je kan Mercedes ertoe dwingen om hun motor aan te passen...", begint Knoors. "Kijk, dit gaat over de kern van de motor, namelijk het ontwerp van de zuigers. Dat is echt in het hart van je motor. Dat pas je niet zomaar aan, want je hebt een budgetplafond en een testlimiet. Dus als je Mercedes kan dwingen tot een aanpassing van hun motor dan haal je eigenlijk vier teams [ook de klanten van Mercedes] uit de competitie."

Een oud trucje dat in de Formule 1 vaker wordt gebezigd, aldus Knoors. "Je kan twee dingen doen: of jezelf sterker maken, of je tegenstander zwakker maken. Dat is altijd het spel geweest."