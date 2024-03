De jacht van Max Verstappen op zijn tiende achtereenvolgende Formule 1-zege eindigde in Australië al na vier rondjes. Een remprobleem zorgde er niet alleen voor dat Carlos Sainz hem voorbijkwam; het euvel was zo groot dat hij zijn Red Bull in de pitbox moest parkeren. Het betekende de eerste uitvalbeurt van de regerend wereldkampioen sinds Australië 2022. Formule 1-analist Ernest Knoors laat in gesprek met Motorsport.com weten dat het niet finishen van Verstappen weleens grote gevolgen kan hebben. Niet zozeer in de strijd om het coureurskampioenschap, maar wel met het oog op de constructeurstitel.

"Het zit heel dicht bij elkaar. We zijn nog heel vroeg in het seizoen, maar het laat zien dat die twee teams aan elkaar gewaagd zijn", aldus Knoors over het huidige verschil van vier punten tussen Red Bull Racing en Ferrari in de WK-stand. "Het laat ook zien, dat als je een keer uitvalt, hoeveel die puntentelling dan verandert. Dus je moet iedere race presteren. Of dat nu de auto is, of een rijder. [Bijvoorbeeld] Pérez, of Sainz die [in Jeddah] een vervangende rijder nodig had. Je kunt het je in dit kampioenschap eigenlijk niet veroorloven om grote misstappen te maken. En het zal er echt om spannen wie die misstappen maakt."

Knoors legt ook uit waarom de impact van een eventuele misstap volgens hem groter is in het constructeurskampioenschap, dan in de strijd om de coureurstitel. "Bij de constructeurs tellen beide rijders. In het constructeurskampioenschap gaat het om de betrouwbaarheid én beide coureurs moeten presteren", vertelt de voormalig Ferrari-engineer. "Maar het rijderskampioenschap, dat ligt meer in de hand van de rijder zelf. Ik denk dat Max daar uiteindelijk wel de overhand gaat hebben. Ook als je kijkt naar het verleden en de ontwikkelingssnelheid die Red Bull kan brengen. Die is eigenlijk altijd wel goed geweest en hoog geweest. Dus ik zie het voordeel wel bij Max, maar ik denk dat hij het wel iets zwaarder gaat krijgen dan vorig seizoen."

Verklaring oorzaak remprobleem

Verstappen zag de vlag dus niet door een probleem met het koelen van de rem rechtsachter. Volgens Knoors komt een dergelijk euvel in de huidige wereld van de Formule 1 nauwelijks voor. "De achterremmen op deze auto's zijn heel complex. Het is niet zomaar een hydraulische rem, dat je op het pedaal drukt en je wat vloeistof stuurt en die vloeistof drukt de remklauw tegen de schijf aan en daarmee rem je", legt de ingenieur uit. "Omdat je op de achteras energie wint voor je KERS-systeem, zijn de remmen elektronisch aangedreven. Dus je hebt eigenlijk een elektronisch signaal dat bepaalt hoe hard je remt. Dat betekent ook dat je veel meer problemen kan hebben met kalibratie, met sensoren, met meten. En ergens in die keten zal iets fout zijn gegaan."

Wat is dan de directe oorzaak van het uitvallen van Verstappen volgens Knoors? "Als de rem niet afkoelt, dan kunnen er eigenlijk twee dingen zijn. Of er komt niet genoeg koellucht in, of de rem bouwt te veel wrijving op waardoor die overhit raakt", verklaart hij. "Bij dit was het meer, denk ik, dat de remklauw - de zuiger eigenlijk - het remblok op de schijf duwt en blijft duwen. Het lijkt heel erg op een eenmalig probleem, of zelfs een handelingsprobleem waarbij iemand iets fouts heeft ingevoerd", voegt hij toe. Daarmee verwacht Knoors dan ook dat de problemen voorafgaand aan de eerstvolgende race, de GP van Japan, opgelost zullen worden.

Benieuwd wat Knoors van de overwinning van Carlos Sainz vond? En hoe kijkt hij naar de crash van George Russell en de straf voor Fernando Alonso? Bekijk dan het volledige video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.