Knoors houdt omstreden McLaren-achtervleugel tegen het licht

Na de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan werd er veel gesproken over de 'mini-DRS' bij de achtervleugel van McLaren. De vraag rees zelfs of het onderdeel niet te veel bewoog en of deze configuratie wel legaal was. Op de vrijdag in Singapore kwam de FIA met het verlossende woord: McLaren moet de andere achtervleugel aanpassen zodat die minder flext. Voor analist Ernest Knoors een mooi moment om uit te leggen wat McLaren met de vleugel probeerde te bewerkstelligen.

"We hadden het al eens over de achtervleugel. Toen ging het over de hele achtervleugel, dat die als het ware naar achter wegklapt. Maar dat is verboden door de FIA. Daar zijn regels voor en tests voor", begint Knoors bij de nabeschouwing op de vrijdag bij Viaplay. "Wat heeft McLaren nu gedaan? Het gaat nu over dat ze dachten, waar kunnen we nog meer voordeel uit halen. Dan gaat het over de DRS-flap."

In het programma laat Knoors met kleuren zien wat er gebeurt, maar legt daarnaast ook uit hoe de achtervleugel verandert als de McLarens het rechte stuk op rijden. "We zien dat de hoek van de DRS-flap, dat die een beetje omhoog komt", aldus Knoors. "Je ziet dat die spleet een beetje groter wordt, en daardoor kan de lucht die over de vleugel heen gaat makkelijker door de vleugel heen stromen, minder luchtweerstand, hogere topsnelheid. En dat levert resultaat op."

In Baku hield Oscar Piastri met deze vleugel Charles Leclerc ronde na ronde achter zich. "We zien dat onze grote vriend Charles Leclerc erlangs wil komen, maar het lukt niet om er echt helemaal voorbij te komen", ziet Knoors. Na het afremmen is de vleugel weer dicht, zo is te zien. "Dat hoekje bij de DRS-flap is dan weer dicht en dan heb je weer de maximale downforce voor de langzamere bochten. Het is dus een soort mini-DRS, zonder op de knop te drukken."