Lewis Hamilton werkte in Australië een solide en sterke Grand Prix af, met uiteindelijk de tweede plaats als beloning. Het was de eerste keer dat de zevenvoudig wereldkampioen dit jaar de gang naar het podium mocht maken. Hij voegde zich bij Max Verstappen en Fernando Alonso op het ereschavot, waardoor er in totaal elf wereldtitels op het podium stonden. Het sterke resultaat was welkom voor Mercedes, dat al na de kwalificatie in Bahrein riep dat het concept van de W14 niet klopt. De 38-jarige coureur liet in datzelfde weekend weten dat Mercedes niet naar hem had geluisterd.

Inmiddels wordt in Brackley druk gewerkt aan een nieuw concept, al lijkt het er na de races in Saudi-Arabië en Melbourne sterk op dat de W14 niet eens zo heel beroerd is. "Natuurlijk is dit nog niet wat ze willen", zegt Ernest Knoors tegen Motorsport.com, die vond dat Hamilton een goede wedstrijd reed in Albert Park. "Mercedes dacht natuurlijk: 'Wij willen dit jaar weer om het kampioenschap vechten.' Hamilton wil binnen dat team natuurlijk altijd voor Russell zitten, dat zijn van die zaken die niet op zijn plek vallen. Ik denk dat daarom vanuit Hamilton ook werd gezegd: 'We zijn in crisis.' Ik vond dat altijd een beetje overdreven. Hij zei dat na Bahrein en ja, Bahrein was slecht... maar in Saudi-Arabië en zeker in deze race zag je wel dat de Mercedes nog niet op het niveau van Red Bull zit, maar wel goed is."

Hamilton was overigens de enige Mercedes-coureur die de finishvlag zag. George Russell, die als een raket startte, lag kortstondig aan de leiding, maar verloor die positie na een achteraf ongelukkig getimede pitstop. Niet veel later sloegen de vlammen uit de bolide en moest de Brit de wedstrijd staken. "Het is dan wel weer zorgelijk dat Russell uitvalt met betrouwbaarheidsproblemen", gaat de voormalig F1-engineer verder. "Dat was natuurlijk een sterk punt van ze afgelopen seizoen. Ze hadden amper technische uitval, tot helemaal aan het einde een keer met Lewis. Nu hebben ze toch iets dat stukgaat. Dat is misschien toch meer een zorg dan die pace, waarvan ze zeiden dat ze die zouden missen. Ik vind eigenlijk dat de crisis een beetje door Wolff en Hamilton werd overdreven. Het lag er misschien meer aan dat Hamilton zich niet goed voelde, dan dat die auto daadwerkelijk echt slecht was."

Ups en downs

Op de vraag of Knoors denkt dat dit een one-off was van Hamilton of dat hij deze lijn kan doortrekken, antwoordt de oud-werknemer van BMW en Ferrari: "Nee, ik denk dat Mercedes zijn ups en downs zal hebben, maar dat geldt ook voor Aston Martin. Red Bull is naar mijn mening stabieler. Ferrari zal ook z'n ups en downs hebben. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je concept en banden bij een bepaalde baan passen. Ik denk dat Hamilton en Mercedes in het algemeen gewoon het tweede of derde zullen zijn. Je mag hopen dat wanneer ze een ander concept of verdere ontwikkeling brengen, ze het gat naar Red Bull verder gaan dichten."

Bekijk het hele interview met Ernest Knoors in de video bovenaan het artikel. Daarin spreekt hij onder andere over het weekend van Max Verstappen, de beslissingen van de FIA en wat Nyck de Vries moet hebben om beter te gaan presteren.