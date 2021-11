Knoors: Verstappen heeft psychologische tik uitgedeeld aan Mercedes

In gesprek met Motorsport.com blikt Ernest Knoors uitgebreid terug op de Grand Prix van Mexico-Stad, die op overtuigende wijze werd gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander was vrijwel het gehele weekend ruim sneller dan titelconcurrent Lewis Hamilton, die daarmee na de nederlaag twee weken eerder in Austin opnieuw een dreun te verwerken kreeg. “Ik denk dat dit wel een cruciaal punt in het kampioenschap is, waar waarschijnlijk ook de psychologie gaat meespelen”, blikt Knoors terug op de afgelopen twee races in Amerika en Mexico. “Ik denk dat Mercedes had uitgerekend dat ze in Amerika toch iets meer zouden kunnen bereiken - waarschijnlijk een overwinning, dat is dan niet gelukt. Dat is ook psychologisch een beetje een knik."

Die tik gaat Mercedes dit seizoen normaal gesproken niet meer te boven komen, denkt Knoors. Met nog vier races te gaan en een voorsprong van negentien punten kan hij namelijk niet ontkennen dat het er goed uitziet voor Verstappen. “Je moet het natuurlijk altijd een beetje voorzichtig zeggen, maar ik denk dat de psychologische tik die ze zeker in Austin hebben uitgedeeld bij Mercedes wel een beetje door dreunt. Op een gegeven moment ga je bij zo’n kampioenschap toch zeggen: ‘Daar moeten we de tegenstander breken.’ Als dat dan niet lukt, wordt het toch moeilijker. Als alles gewoon uitspeelt zoals het nu is, zonder grote technische problemen, dan heeft Max de bovenhand.”

Kater voor Perez?

Naast Max Verstappen was ook teamgenoot Sergio Perez zondag de gevierde man in Mexico. De coureur uit Guadalajara mocht dankzij een derde plek als eerste Mexicaanse F1-coureur naar het podium in zijn thuisrace. Knoors denkt dat de Red Bull-coureur maandagochtend met een kleine kater wakker is geworden, maar niet alleen vanwege de tequila. “Het was een goed resultaat, dat wel. Maar als je ziet welke auto hij heeft en als de strategie iets scherper was, dan had er denk ik wel meer ingezeten. Ik denk dat hij heel tevreden is dat hij in Mexico op het podium stond, maar misschien dat hij wakker wordt met een kleine tequila hangover en denkt: ‘Misschien had er toch nog wel iets meer in gezeten.’ Ik denk dat het team dat ook wel denkt.”

