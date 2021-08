Knoors: “Verstappen moet niet in mentaal spelletje Hamilton trappen”

In zijn uitgebreide terugblik geeft Knoors vooral op technisch vlak de nodige tekst en uitleg over de gebeurtenissen op de Hungaroring. Hoe zit het bijvoorbeeld met de Honda-krachtbron van Max Verstappen die op zondagochtend toch gewisseld moest worden na de crash op Silverstone? En hoe kan Aston Martin er voor zorgen dat de diskwalificatie van Sebastian Vettel mogelijk toch nog wordt teruggedraaid, nadat zijn bolide tijdens de technische keuring te weinig brandstof aan boord bleek te hebben?

Verder uiteraard ook uitgebreid aandacht voor de ijzersterke race van Esteban Ocon, het prachtige duel tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso en de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Knoors voorspelt nog een spannende strijd in de tweede seizoenshelft, maar denkt dat het voor Verstappen nu vooral zaak is dat hij in zijn eigen krachten blijft geloven en zich niet gek moet laten maken door de mentale spelletjes van Hamilton.

Bekijk het hele gesprek in de video bovenaan deze pagina.