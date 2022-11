Het was in 2022 even wennen voor Mercedes, dat in de acht voorgaande seizoenen telkens kampioen werd bij de constructeurs en in zeven van die seizoenen ook de wereldtitel voor coureurs opeiste. Lewis Hamilton pakte zes van die titels, maar moest in 2022 toezien dat de strijd om de wereldtitel ver buiten bereik bleef. Wat heet: voor het eerst in zijn zestienjarige F1-carrière heeft de Brit geen enkele pole-position gepakt en geen enkele race gewonnen, terwijl hij bovendien voor het eerst in zijn loopbaan niet in de top-vijf van de titelstrijd eindigde.

En dat gebeurde in een jaar waarin Hamilton graag revanche had willen nemen voor de verloren titelstrijd van 2021, denkt Ernest Knoors. "Ik denk dat hij heel erg gebeten of getriggerd begonnen is aan dit seizoen. Hij heeft dat soort trauma van Abu Dhabi 2021 de hele winter met zich meegesleept. We kennen dat hele verhaal nog, dat hij van social media af was en we ons afvroegen of hij nog wel terug zou komen. Dat is allemaal een beetje overdreven, maar het heeft natuurlijk wel iets met de mentaliteit gedaan van het team, maar ook met die van Hamilton. Ik denk dat hij heel erg gebrand was op het in 2022 laten zien", zegt de voormalig F1-motorengineer in gesprek met Motorsport.com.

'Vorm Mercedes moet shock geweest zijn voor Hamilton'

Die kans kreeg Hamilton eigenlijk niet in 2022, wat grotendeels te wijten was aan de W13 die Mercedes onder de nieuwe reglementen had ontwikkeld. Bouncing en porpoising speelden het team met name in de eerste fase van de race parten en dat had niet alleen gevolgen voor de prestaties van de bolide, weet Knoors. "Dat was voor hem begin dit seizoen denk ik echt een shock, maar ook fysiek heel zwaar. We kennen allemaal de beelden dat hij als een oude man uit de auto stapt aan het begin van het seizoen", haalt hij herinneringen op aan onder meer de GP van Azerbeidzjan, toen Hamilton uit zijn auto geholpen moest worden.

Gezien het moeilijkheden waar Mercedes in met name de eerste fase van het seizoen mee kampte, vindt Knoors het erg knap dat de Zilverpijlen erin zijn geslaagd om de W13 toch nog om te toveren in een racewinnaar. "Dat zei Hamilton in zijn commentaar ook. Het was voor hem persoonlijk een heel beroerd jaar, maar voor het team best wel een goed jaar om weer te groeien en om weer te laten zien dat ze het niveau toch kunnen halen", aldus Knoors, die tevens vindt dat de door Mercedes geboekte progressie een goed voorteken is met het oog op 2023. Hij ziet Mercedes dan weer meedoen om de prijzen en een serieuze bedreiging vormen voor regerend kampioen Max Verstappen. "En als de auto dan goed genoeg is, dan denk ik dat Hamilton nog steeds een buitengewoon gevaarlijke kandidaat voor het wereldkampioenschap is."

In de video bovenaan deze pagina zie je het volledige interview met Ernest Knoors, waarin uitgebreid wordt teruggeblikt op diverse facetten van de slotrace van 2022: de Grand Prix van Abu Dhabi.