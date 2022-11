Knoors: "Hulp Verstappen inroepen is zwaktebod van Perez"

In het kampioenschap voor rijders stond er tijdens de GP van Abu Dhabi niet zo veel meer op het spel, daar de wereldtitel in Japan al opgeëist werd door Max Verstappen. Daardoor waren op het Yas Marina Circuit alle ogen gericht op de spannende strijd om de tweede plaats tussen Charles Leclerc en Sergio Perez, die allebei met 290 punten aan de slotrace van 2022 begonnen. De opdracht was dus duidelijk voor beide coureurs: eindig voor je directe concurrent en je bent vice-kampioen. Na een boeiende strijd van 58 ronden wist Leclerc het duel in zijn voordeel te beslechten door 1,3 seconde voor Perez als tweede over de finish te komen, waardoor hij ook op die positie eindigde in de titelstrijd.

Het duel tussen Leclerc en Perez ontaardde in een strategische strijd, waarbij Leclerc één pitstop maakte terwijl Perez twee keer een bezoek aan de pits bracht. Voormalig F1-motorengineer Ernest Knoors denkt dat de strategie van de Mexicaan op papier misschien wel beter was, maar dat het moeten passeren van verkeer hem waarschijnlijk de kop heeft gekost. "De tweestopper met medium-hard-hard was denk ik de snellere strategie als je het puur berekent. Je moet echter altijd rekening houden dat je met twee pitstops twee keer terugvalt in een situatie waarbij je misschien met iemand anders moet vechten. Dat risico dat je na een pitstop je verse banden moet gebruiken en dan niet de vrije baan hebt, dat heb je dan twee keer. Dat is het cruciale punt waarbij het voor Sergio mis is gegaan", concludeert Knoors in gesprek met Motorsport.com. Dat Perez telkens twee pogingen nodig had om Sebastian Vettel en Lewis Hamilton te passeren, deden hem definitief de das om.

'Je moet snel genoeg zijn om situatie naar je hand te zetten'

Na de eerste serie pitstops kwam Perez overigens nog met een opvallend bericht via de boordradio. Hij meldde bij zijn engineer dat hij opgehouden werd door teamgenoot Verstappen, volgens Knoors in de hoop dat Red Bull middels een wissel zou zorgen dat Verstappen als buffer tussen hem en Leclerc zou gaan rijden. "Om eerlijk te zijn werd hij natuurlijk niet opgehouden, want hij zat er altijd minimaal twee seconden achter", legt hij uit, om vervolgens uit te leggen dat Verstappen op dat moment al bezig was met banden sparen. "Maar het is denk ik een beetje een manier van Sergio om te kijken of hij iets bij zijn team gedaan kan krijgen wat hem dan helpt met de strategie."

Uiteindelijk voerde Verstappen het tempo vooraan iets op en kon Perez niet volgen, waarna de tweestopper van de Mexicaan ervoor zorgde dat teamorders helemaal niet meer nodig waren. Knoors vindt overigens dat Perez de hulp van zijn teamgenoot helemaal niet nodig moet hebben. "Als je tweede wil worden in het kampioenschap, dan vind ik sowieso dat je moet zorgen dat je snel genoeg bent om die situatie naar je hand te zetten. Dat je dan de hulp van je teammaat inroept, vind ik een beetje een zwaktebod."

Mogelijke komst Ricciardo om drukmiddel tegen Perez te hebben?

Een week eerder was er bij Red Bull ook al het nodige te doen om teamorders, nadat Verstappen weigerde om Perez de helpende hand toe te reiken. Dat leek voor spanningen te zorgen en dat maakt het mogelijke aantrekken van Daniel Ricciardo volgens Knoors extra interessant. "Als je vanuit het oogpunt van het Red Bull-management gaat kijken, dan denk ik zelfs dat het interessant kan zijn om een rijder achter de hand te hebben die als drukmiddel kan gebruiken als het helemaal fout zou gaan in de toekomst", verklaart hij. "Ik wil niet zeggen dat dit de reden is dat ze het doen, maar het is denk ik wel iets dat meespeelt. En als het niet bewust meespeelt vanuit het management, dan zal het misschien wel in het achterhoofd van Sergio gaan zitten.

In de video bovenaan deze pagina zie je het hele interview met Ernest Knoors, waarin uitgebreid teruggeblikt wordt op de Grand Prix van Abu Dhabi.