De Grand Prix van Australië werd na de crash van Alexander Albon in de beginfase tijdelijk stilgelegd om het grind van de baan te verwijderen en de nodige herstelwerkzaamheden aan de bandenstapels uit te voeren. In de slotfase was het echter opnieuw feest. Kevin Magnussen werd opgejaagd door Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu en beukte bij het uitkomen van bocht twee met zijn rechterachterkant tegen de muur aan. De klap was zo heftig dat zijn Pirelli-band van de velg vloog en er een hoop kleine koolstofonderdelen op het asfalt belandden. In eerste instantie werd Bernd Mayländer de baan weer opgestuurd, maar al snel besloten de stewards de rode vlag te pakken en alles stil te leggen om de baan schoon te vegen, dit tot onvrede van diverse coureurs, waaronder racewinnaar Max Verstappen.

Nadat de werkzaamheden door de marshals waren afgerond, werden de coureurs onder leiding van de safety car weer de baan opgestuurd. Opnieuw kozen de stewards voor een staande start met nog twee ronden op de teller. Wat volgde was chaos. Fernando Alonso werd vanaf P3 in de rondte getikt door Carlos Sainz - die daar een tijdstraf voor kreeg. Pierre Gasly schoot door het gras en drukte bij het terugkomen op de baan teamgenoot Esteban Ocon in de muur, waardoor Alpine met beide auto's de GP moest staken, Nyck de Vries belandde in de grindbak na een lompe actie van Logan Sargeant, Sergio Perez schoot ook door het gras in bocht 1 en ook Lance Stroll belandde in het grind. Door alle hectiek werd voor de derde keer de rode vlag van stal gehaald. Uiteindelijk eindigde de race min of meer tóch achter de safety car.

Verstappen noemde de slotfase 'een beetje een puinhoop'. Ernest Knoors, voormalig engineer van BMW en Ferrari, is het oneens met de regerend wereldkampioen. "Ik vind het een beetje een rare reactie", zegt hij tegen Motorsport.com. "We weten allemaal wat er in 2021 is gebeurd. Het einde van het seizoen waar de race niet geneutraliseerd werd door een rode vlag, maar door een safety car. Daar hebben sommige rijders echt een groot voordeel van gehad. Toen werd gezegd: 'Ja, maar we moeten zorgen dat de race altijd onder racecondities eindigt, niet onder de safety car.'

"Dan hebben we ook de race in Monza gehad vorig jaar, waar de race ook in de eindfase onder een safety car eindigde. En nu doet race control eigenlijk wat je zou verwachten. Ze neutraliseren de race. Iedereen krijgt de kans om nieuwe banden te halen. Ook als je banden zijn beschadigd door alle rommel die door dat ongeluk van Magnussen op de baan lag, dan kan je gewoon nieuwe banden halen. Je herstart. Iedereen heeft dezelfde kansen en dan is het ook niet goed. Ik denk in die zin dat race control de juiste beslissing heeft genomen. Maar dit circuit is door de eerste twee bochten al heel eigenaardig, wat het moeilijk maakt om een start te doen zonder beroeringen, zonder ongelukken. Dat speelt je dan parten. Als je dat twee keer moet doen, heb je ook nog meer kansen op ongelukken."

FIA had nog een optie

Knoors vindt dat er ook een bepaalde verantwoordelijkheid ligt bij de Formule 1-coureurs zelf. Volgens de oud-F1-motorengineer waren de rijders te gretig doordat ze wisten dat elke positie meer punten opleverde en er nog maar twee ronden te rijden waren. "Dus iedereen was misschien ook wel een beetje overgemotiveerd", gaat hij verder. "En daar mogen de rijders misschien zelf ook wel eens even naar kijken, of dat de juiste manier is om met een herstart om te gaan."

Volgens Knoors had de wedstrijdleiding nog een andere optie om de Grand Prix weer veiliger te laten hervatten. "Ik denk dat het enige dat race control anders had kunnen doen, is zeggen: we gaan niet voor een staande start, maar voor een rollende start. Dan vermijd je ook een beetje die hele grote flessenhals in de bochten een en twee. Dat staat ook in de regels. Ik vind het neutraliseren door de rode vlag oké, dat valt ook te verantwoorden doordat er zoveel rommel op de baan lag. Het feit is dan dat je banden kan wisselen. Omdat het circuit zo gevaarlijk is in de eerste twee bochten, doe in plaats van een staande start dan een rollende start achter de safety car. Dan had je nog een rondje kunnen racen en was er waarschijnlijk minder kans op een ongeluk in de eerste bocht."