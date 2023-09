Knoors: Russell probeert F1-team Mercedes naar zijn hand te zetten

Het gevecht tussen Mercedes-mannen George Russell en Lewis Hamilton was tijdens de Grand Prix van Japan een hele mooie en liep ook nog eens - gelukkig voor het team - goed af. Er werd in eerste instantie ook niet ingegrepen door middel van een teamorder, wat later alsnog ingezet werd om zo te voorkomen dat het wel in tranen zou eindigen. Daarmee kwam Hamilton voor zijn teamgenoot terecht.

De race in Japan was een verlengde van de rest van de tweede seizoenshelft, waarin Russell steeds vaker de betere is ten opzichte van de ervaren Hamilton. Viaplay-analist Ernest Knoors vertelt in het programma In de Slipstream dat daardoor de 103-voudig racewinnaar misschien wel harder gaat racen. "Het was eerst vanzelfsprekend dat Hamilton de nummer één was binnen het team, maar Russell doet het momenteel gewoon heel erg goed", vertelt de voormalig ingenieur van onder andere Ferrari. "Daarom worden die gevechten wat harder. Daar zitten van beide kanten gevechten op de baan bij en er zitten ook heel veel mentale spelletjes bij. Alle berichten naar de ingenieurs van 'zijn we nou met elkaar aan het vechten?', dat zijn allemaal dingen om het team naar je hand proberen te zetten, of in ieder geval de racestrategie naar je hand proberen te zetten." Collega-analist Kees van der Grint vult Knoors aan en laat zijn ongezouten mening over de boordradio's van de Mercedes-rijders ook horen. "Het is eigenlijk een teken van zwakte", vertelt de voormalig bandeningenieur van Bridgestone. Knoors snapt de opmerking van zijn collega wel: "Ze roepen daarmee de hulp van anderen in."

Van der Grint gaat na het uitspreken van zijn mening over het radioverkeer ook nog in op de oorspronkelijke vraag of Russell of Hamilton de eerste gaat zijn die een aanrijding onderling gaat veroorzaken: "Ik denk eerder dat Hamilton een ongeluk veroorzaakt, want Russell is haast niet te passeren. Die gaat niet opzij." Mede daardoor denkt Van der Grint dat het hoog op kan lopen bij de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. "Dan gaat Hamilton een keer uit frustratie eerder hem een zetje geven", eindigt de ingenieur.

Bekijk hier de beelden van het intense gevecht tussen Russell en Hamilton