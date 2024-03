Knoors duidt situatie Red Bull F1: "Dit is een slag in een oorlog"

Het is enorm onrustig binnen het Formule 1-team van Red Bull Racing. Begin februari kwam het bericht dat teambaas Christian Horner beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, waarna hij een paar weken onderzocht werd. Een onafhankelijke advocaat heeft dat onderzoek uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat de Brit vrijgesproken moest worden.

De storm ging echter niet liggen, want de wind is alleen maar harder gaan waaien bij Red Bull. Na afloop van de donderdagse trainingssessies duidt Viaplay-analist Ernest Knoors de situatie. "Je kijkt naar een machtsstrijd en dit is een slag in een oorlog", begint de ingenieur. "De machtsstrijd gaat tussen Red Bull Oostenrijk en Christian Horner-Red Bull Racing in Engeland." Collega-analist Tom Coronel voegt daaraan toe: "In Thailand zit er nog een partij, die aan de kant van Horner staat."

Knoors ziet een duidelijk beginpunt van deze hevige strijd. "Sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz, die toch eigenlijk het boegbeeld was, is er een vacuüm ontstaan. Red Bull als bedrijf zei: 'We moeten wat meer controle krijgen over het raceproject'. Dat was heel autonoom met Marko en Horner kon doen wat hij wil", legt de voormalig Ferrari-man uit. "Zij hebben gezegd bij corporate: 'We moeten dit meer onder controle brengen.'"

Als Knoors dan naar het kamp-Horner kijkt, dan ziet hij dat zij er alles aan doen om het bedrijf Red Bull niet meer invloed te geven. "Zij hebben Yoovidhya gebeld. Dat is de Thai die het merendeel van de aandelen in Red Bull heeft. Daarmee heeft hij geprobeerd om Oostenrijk buitenspel te zetten. Dat spel speelt zich nu uit", verklaart Knoors. "Wat je ziet wat er nu gebeurt, dat ding wat heel groot is, is een stokje in de slag."

Knoors kan ook nog eerdere momenten herinneren dat het onrustig was. "Vorig jaar waren er geruchten dat Marko weg zou gaan", zegt de analist. Toen koos Max Verstappen uitgesproken de kans van de adviseur. "En dat gaf aan dat Max heel loyaal is, want Marko heeft hem de kans gegeven om - tegen de zin van Horner - als zeventienjarige in de auto te zitten. Dat zijn de verhoudingen. Je hebt een loyale Max met zijn vader en manager, en Marko, dat is Oostenrijk. En je hebt Horner in Engeland, die zijn eigen imperium wil."