Érik Comas onder indruk van Verstappen: “Max is dominant, niet Red Bull F1”

Max Verstappen is bezig aan zijn tiende seizoen in de Formule 1 en heeft al de nodige successen behaald. In 2016 veroverde hij zijn eerste F1-zege, in 2024 staat de teller aan de vooravond van de Britse Grand Prix op maar liefst 61 overwinningen. Hij heeft intussen ook al drie F1-titels behaald en maakt dit jaar goede kans om zijn vierde wereldkampioenschap op rij te veroveren. De laatste paar races is de tegenstand van McLaren toegenomen, maar voormalig Formule 1-coureur Érik Comas verwacht dat Verstappen ook dit jaar de titel zal behalen.

“Hij is uitzonderlijk”, zegt Comas in gesprek met Motorsport.com in het Louwman Museum. “In het begin, toen hij als jonge coureur in de Formule 1 kwam, maakte hij een paar fouten. Maar hij heeft veel geleerd en nu is er geen enkele coureur zoals hij die zo weinig fouten maakt.” Hij rekent het incident met Lando Norris in Oostenrijk niet tot die fouten, aangezien de Nederlander in zijn optiek daar niet verantwoordelijk voor was. “Dus ik zie het zo: hij heeft vele jaren achter elkaar haast foutloos gereden. Dat is echt indrukwekkend. En hij maakt zo’n groot verschil, als je ziet hoeveel moeite Sergio Pérez heeft. Hij is dus absoluut magisch en staat boven de rest. Het is heel indrukwekkend. Ik heb enorm veel respect voor het feit dat hij zo snel is en er zo vaak op het laatste moment bij staat. Hij is een geweldig kampioen, daar bestaat geen twijfel over.”

Dat McLaren zich nu nadrukkelijk vooraan heeft gemeld met Norris, is volgens Comas goed voor het kampioenschap en de spanning in de titelstrijd. “Als hij nu wint, dan heeft hij het verdiend”, stelt de coureur die 59 keer aan de start van een Grand Prix stond. “Het is goed voor de sport dat de dominantie minder is. De coureur is dominant, niet de machine. De Red Bull is niet dominant, maar Max is nog steeds dominant.”

‘Max is een machine’

Mede daardoor gelooft Comas in een vierde wereldtitel op rij voor Verstappen. Wel heeft de Fransman een zwak voor Norris. “Ik mag hem ook. Ik had een discussie met hem bij de Historic Grand Prix in Monaco. Hij is een aardige jongen. Hij moet alleen nog wel leren hoe je vooraan meedoet in de Formule 1. De Britse Grand Prix gaat beslissend zijn voor zijn mentale positie ten opzichte van Max.”

Comas doelt daarmee op de druk van de thuisrace. Hij weet dat Norris sterk is, maar weet niet zeker of het dit jaar al genoeg gaat zijn. “Maar het wordt heel moeilijk om Max van zijn stuk te brengen”, plaatst hij direct een kanttekening. “Hij twijfelt nooit. Wat je in deze sport de das om doet, is als je begint te twijfelen. Max had die twijfels nooit, want hij was meteen een winnaar in de Formule 1. Nu heeft hij 61 zeges, dat is gewoon zo indrukwekkend. Het is een feit dat hij een machine is. Hij racet, doet aan simracen en zou zo Le Mans willen doen. En dan zou hij er daar ook meteen bij zitten. Het gaat dus moeilijk worden om Max van zijn stuk te brengen. Ik weet niet zeker of Lando dat kan doen. In ieder geval niet dit jaar.”