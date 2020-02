Aanpassingen aan Paul Ricard 'kunnen in vier dagen klaar zijn'

De organisatoren willen met de aanpassingen van de lay-out meer en betere inhaalmogelijkheden creëren. De Franse GP was vorig jaar een van de minst populaire races op de Formule 1-kalender en telde maar weinig onderlinge gevechten tussen coureurs. Met name het langzame eerste gedeelte van de baan moet op de schop, omdat daar te weinig inhaalacties mogelijk zijn.

Eric Boullier, managing director van het evenement, vertelde maandag in Parijs aan onder meer Motorsport.com dat de plannen zijn ingediend bij de FIA en het nu wachten is op groen licht. De organisatoren hopen dat de aanpassingen nog op tijd gemaakt kunnen worden voor de GP van dit jaar, die op 28 juni plaatsvindt. "We hebben er nu meerdere maanden aan gewerkt en zijn in de laatste fase beland. We hebben een verzoek ingediend om de baan te mogen aanpassen na al het werk dat met de FOM is gedaan. Dat werk bestond veel uit simulaties en is al vergevorderd, want er ligt nu een versie klaar ter homologatie door de FIA", aldus Boullier.

Als de veranderingen aan de eerste sector er komen, zal er een veel langere remzome komen voor de Sainte-Baume, wat nu bocht 6 is. "Er zouden dan twee grote rechte stukken komen [hier en het bestaande Mistral Straight] en dus ook twee inhaalzones. Op de simulaties zien we in elk geval dat de wagens een stuk dichter bij elkaar komen en als je er in Sainte-Baume niet langskomt, doe je het daarna in de eerste chicane. We hebben de nieuwe lay-out ook bedacht met het idee dat de teams minder downforce hoeven te gebruiken."

Ook al is het nu wachten op goedkeuring van de FIA, veel haast is er niet bij geboden. Boullier zei dat het circuit snel te werk kan gaan en binnen enkele dagen de aanpassingen af kan hebben. "Het is vier dagen werk, of om precies te zijn vier nachten. We behouden de chicane. Als je inhaalacties wilt, dan moet je bochten van 90 graden hebben en aan het eind van het rechte stuk is er een bocht die vol gas te nemen is. De kans is dus klein dat daar inhaalacties gebeuren. De lay-out die we willen, creëert dus een tweede inhaalzone."

Met medewerking van Mael Pilven