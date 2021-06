Het is 31 januari 2001 wanneer Arrows eindelijk de coureurs voor het aankomende Formule 1-seizoen bekendmaakt. Zoals verwacht, gaat Jos Verstappen nog een jaar door bij de renstal van Tom Walkinshaw, waarmee hij in 2000 een vijfde plek had behaald in Canada en vierde was geworden in Italië. Pedro de la Rosa leek lange tijd op weg naar een derde seizoen bij Arrows, maar het zitje gaat verrassend naar een 22-jarige Braziliaan: Enrique Bernoldi.

Bernoldi, die bij Arrows zijn debuut maakt in de Formule 1, en Verstappen, inmiddels gepokt en gemazeld op het hoogste niveau van de autosport, worden dat jaar niet bepaald elkaars beste vrienden. De twee coureurs wisselen op een bepaald moment amper nog een woord met elkaar. In een interview met Motorsport.com Brazilië haalt Bernoldi herinneringen op aan zijn tijd naast Verstappen bij Arrows.

“Ik kwam bij Arrows met steun van Helmut Marko”, begint Bernoldi, die deel uitmaakte van het Red Bull Junior Team. “Hij vroeg me: ‘Wat wil je bereiken?’ Ik antwoordde dat ik wereldkampioen wilde worden. Hij zei: ‘Als Verstappen je verslaat, lig je eruit.’ Een duidelijke boodschap. Als die jongen kampioen wil worden, moet hij zich niet door Verstappen laten verslaan. Dus ik ging daar aan de slag met de gedachte dat ik elke sessie voor hem moest staan. Dat gebeurde ook steeds aan het begin van het jaar.”

Bernoldi maakt een snelle indruk tijdens het voorseizoen, maar indertijd was het ook goed gebruik dat de kleinere teams wat runs deden met een ultralichte auto, om met snelle rondetijden potentiële sponsors over de streep te trekken. “Er waren testdagen waarop ik vijfde was, achter de McLarens en de Ferrari’s, doordat Arrows met een lichte auto reed om sponsors aan te trekken”, herinnert Bernoldi zich. Bij de eerste race in Melbourne wordt de Braziliaanse debutant echter met de neus op de feiten gedrukt. “Toen ik in Australië aankwam, dacht ik een goede voorbereiding achter de rug te hebben. Maar toen ik vervolgens de rondetijden van Michael Schumacher zag, vroeg ik mezelf af: ‘Mijn god, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Hoe kan het dat die gasten zo hard rijden?’ Arrows had gewicht aan de wagen moeten toevoegen en de auto van 2001 was niet goed, wat ook gold voor de motor.”

Volgens Bernoldi stond de relatie met zijn Nederlandse teamgenoot van meet af aan op scherp. “Verstappen mocht niet verliezen van een rookie, maar ik had Marko en mocht niet verliezen van Verstappen. Dus er waren meteen al spanningen tussen ons”, aldus Bernoldi. “Bij de eerste race vertelde Jos me in het bijzijn van Marko: ‘Je bent mijn tweede Braziliaanse teamgenoot. Ik heb er al een heel jaar één gehad [Ricardo Rosset bij Footwork tijdens het F1-seizoen 1996] en die heb ik met 16-0 verslagen in de kwalificaties.’” Er volgde een veelzeggende blik van Marko richting Bernoldi. Bernoldi met een glimlach: “Vervolgens keek Marko me met één oog aan…”

Enrique Bernoldi irriteert David Coulthard in Monaco. Foto: Russell Batchelor / Motorsport Images

In de kwalificaties doet Bernoldi het niet onaardig. Hij is zelfs geregeld sneller dan Verstappen. “De eerste keer dat ik boven hem eindigde in de kwalificatie was [bij de derde race] in Brazilië. Daarna gebeurde dat ook in Imola, Barcelona en Oostenrijk. Hij begon zichzelf vervolgens een beetje te verliezen. Hij werd nerveus omdat ik steeds vaker boven hem eindigde in de kwalificatie. Tijdens de vrijdagtrainingen op Magny-Cours spinde hij en belandde hij in de grindbak. Toen ik dat zag, was ik blij. Je wil het altijd beter doen dan je teamgenoot en als hij niet reed, was dat beter voor mij omdat hij zijn wagen niet goed af zou kunnen stellen. Maar toen ik de pits binnenkwam, zei het team tegen me: ‘Stap uit de auto.’ Ze gaven Jos mijn auto omdat we geen gebruik konden maken van de reservewagen. Hij reed met mijn auto en ik kon niet rijden. Die situatie deed zich twee keer voor. De eerste keer was door die spin en de andere keer was het vanwege de motor. Dan keerde ik voor de kwalificatie weer terug in de auto.”

Een situatie waar Bernoldi op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee was. “Ik gebruikte Brembo-remmen, die licht waren in gebruik, en Jos gebruikte Hitco’s, die heel hard waren. Hij remde dus met heel veel kracht, wat niet goed was voor mijn remmen”, licht Bernoldi toe. “Als ik dan terugkeerde in de auto, voelde alles vreemd aan, terwijl ik in de allereerste ronde meteen snel moest zijn. Dat was niet ideaal. Maar de beide keren dat hij met mijn auto reed, was ik sneller in de kwalificatie. Dus daarom zei ik tegen hem: ‘Rijd niet meer met mijn auto, ik ben toch sneller dan jij.’ Ik was er behoorlijk nijdig over en liet hem dat ook weten.”

Hoewel Bernoldi uiteindelijk in tien van de zeventien kwalificaties sneller gaat dan Verstappen, vallen zijn prestaties in de races tegen. Zijn beste finish in 2001 was een achtste plaats in de Grand Prix van Duitsland. Verstappen noemt hem in augustus van dat jaar zelfs de slechtste teamgenoot die hij tot dat moment in de Formule 1 heeft gehad. “Ik kan niet zo goed met hem opschieten”, laat de Nederlander optekenen. “We praten heel erg weinig met elkaar en ik moet zeggen dat hij de slechtste teamgenoot is die ik in de Formule 1 heb gehad. Volgens mij zijn er betere coureurs beschikbaar voor het team dan hij. Hij heeft een talent voor kwalificeren, maar hij is niet zo sterk in de race.” Bernoldi over de onderlinge concurrentie tegenover Motorsport.com Brazilië: “Mijn race-engineer was Italiaans, mijn engineer voor de motor was Frans, maar sprak ook Italiaans en mijn data-engineer was Belgisch en sprak ook Italiaans. Dus we spraken onderling in het Italiaans, zodat Jos niet wist wat we met elkaar aan het bespreken waren. Ik sprak op een gegeven moment dus niet meer met Jos. Maar wel met Sophie [Kumpen, destijds de vrouw van Jos]. Puur om hem te provoceren.”

Over Max, die destijds drie, vier jaar oud was, heeft Bernoldi nog een grappige anekdote in huis: “Een keer voor een race kwam Max de motorhome van Arrows binnen en hij staarde me aan. Zijn vader had thuis waarschijnlijk allemaal slechte dingen over mij gezegd. Hij staarde me dus aan en ging vervolgens naar het toilet. Hij droeg plastic laarzen. Ik hoorde wat lawaai uit het toilet komen en nam een kijkje. Hij bleek in de wc te zijn gestapt en een van zijn laarzen was vast komen te zitten. Ik haalde hem eruit en droeg hem over aan zijn moeder. Maar zijn laars stond nog in de wc. Die haalde zijn moeder er daarna uit.”

Arrows-teamgenoten Enrique Bernoldi en Jos Verstappen. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images