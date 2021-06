Bernoldi: Verstappen kan F1-titel winnen, maar Hamilton favoriet

Sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren staat er geen maat op Mercedes en Lewis Hamilton. Mercedes won sinds 2014 alle zeven wereldtitels bij de constructeurs en coureurs. Zes van die rijderstitels werden behaald door Hamilton, die in de laatste vier seizoenen steeds de sterkste was. Daar waar de wereldtitel van 2020 relatief onbedreigd tot stand kwam, kan de Britse coureur dit jaar rekenen op forse tegenstand van Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur bezet na zes races de eerste plek in het kampioenschap, met vier punten voorsprong op Hamilton.

Enrique Bernoldi kijkt uit naar het gevecht dat de F1 in het verschiet ligt in 2021. De voormalig F1-coureur, die in 2001 bij Arrows de teamgenoot was van Jos Verstappen, verwacht een spannende en mooie strijd tussen Verstappen en Hamilton. “Ik denk dat Max een kans heeft om kampioen te worden, maar het wordt niet makkelijk. Hamilton zal vechten en hij is mogelijk nog steeds de favoriet. Het wordt een mooi duel, het zijn allebei sterren”, vertelde de Braziliaan in gesprek met Motorsport.com Brazilië.

Titels voor Verstappen en Red Bull?

Na iets meer dan een kwart van het seizoen gaat Mercedes op geen enkel front aan de leiding. Red Bull heeft de regie in handen in het kampioenschap voor constructeurs, terwijl Verstappen dus een kleine voorsprong heeft op Hamilton in de strijd om de rijderstitel. Het verschil tussen beide teams is in de ogen van Bernoldi niet groot. “Mercedes en Red Bull houden elkaar in balans. Red Bull was in Baku eigenlijk zelfs sneller dan Mercedes.” Dat Hamilton er in Azerbeidzjan toch in slaagde om zich in de strijd vooraan te melden, is volgens de Braziliaan knap te noemen. “Hamilton is er door al zijn talent in geslaagd om vooraan mee te doen met de Red Bulls. Dat blijkt wel uit de prestatie van [Valtteri] Bottas”, verwijst hij naar het teleurstellende weekend van de Finse Mercedes-rijder.

Na enkele behoorlijk eenzijdige jaren lijkt het erop dat de Formule 1 een spannende titelstrijd tegemoet gaat. Wie er uiteindelijk met de wereldtitel aan de haal gaat, dat durft Bernoldi nog niet te zeggen. Hij sluit echter niet uit dat Hamilton en Mercedes dit jaar naast de prijzen grijpen. “Ik denk dus dat er een kans is dat de F1 een nieuwe kampioen krijgt en dat Mercedes niet het constructeurskampioenschap wint”, zei hij. Tegelijkertijd vindt hij het vooral belangrijk als meer teams zich in de strijd vooraan mengen. “Het zou echt helpen als het kampioenschap competitief is, met strijd tussen Red Bull, Ferrari, Mercedes en wie dan ook.”