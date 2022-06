Het Duitse merk kende een frustrerende start van het F1-seizoen, waarin het werd tegengehouden door porpoising. In Spanje had Mercedes een beter weekend en leek het de problemen door een update te boven zijn gekomen, maar het Grand Prix-weekend in Monaco liet zien dat het team de auto nog niet helemaal onder controle heeft. Hoewel de W13 progressie toont, denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de bolide nog lang niet het tempo heeft van de formaties in de voorhoede.

"Momenteel zijn we het derde team, niet het tweede of vierde", zegt de Oostenrijker. "We beschikken over twee ontzettend sterke coureurs, maar het is zeer vervelend dat het gat vrijwel gelijk is gebleven. Als je er optimistisch naar kijkt, is het vijf tienden. Kijk je er pessimistisch naar, dan zijn het er acht. Dit is voor Mercedes onacceptabel. We leren momenteel op elk circuit bij. Elke kilometer leert ons weer iets over hoe we de auto kunnen verbeteren. Het is alleen zaak om uit niemandsland te komen."

Mercedes had voorafgaand aan het Spaanse raceweekend zijn twijfels over het 'zero-pod concept', maar de vorm in Barcelona lijkt een einde te hebben gemaakt aan die twijfels. Volgens Wolff ligt de focus nu op het maximaliseren van de potentie in de auto, maar stelt dat er een moment komt dat het wellicht voor 2023 heel andere keuzes moet maken mocht er geen verbetering komen.

Op de vraag van Motorsport.com of Mercedes nu volledig toegewijd is aan het concept voor 2023, antwoordt Wolff. "Als je van concept wil veranderen, dan moet je begrijpen waarom een ander concept sneller is. Als we dat wisten, hadden we het wellicht veranderd", gaat hij verder. "Op dit moment is het zaak om het vertrouwen te houden in onze structuur en organisatie. Daarnaast moeten we doorontwikkelen en leren hoe we de snelheid kunnen verhogen. Ik denk dat we zo moeten doorgaan. Mochten er dingen voor volgend jaar anders moeten, zoals het ontwerp of de aerodynamica, dan moeten die beslissingen genomen worden, maar we zijn nu nog niet op dat punt."

George Russell kwam in Monaco als vijfde aan de finish, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton achtste werd.