Engineer Hamilton maakt promotie binnen F1-team Mercedes

Een personele wijziging bij het Formule 1-team van Mercedes. Peter Bonnington – de man die we tijdens de races Lewis Hamilton bijstaat – is per direct aangesteld als head of engineering. Dat heeft het team bevestigd aan Motorsport.com. De Britse race-engineer gaat deze werkzaamheden invullen naast zijn huidige rol. Ook volgend jaar – als Hamilton naar Ferrari is verkast – blijft de 49-jarige ingenieur als race-engineer "met een van onze coureurs in zijn huidige rol werkzaam", zo laat Mercedes aan Motorsport.com weten. Mercedes volgt hiermee het voorbeeld van Red Bull Racing. Daar heeft Gianpiero Lambiase ook een dubbelrol als race-engineer van Max Verstappen en head of race-engineering.

De promotie van Bonnington is nog maar eens de bevestiging dat hij volgend jaar niet met Hamilton naar Ferrari gaat. Bij de bekendmaking van het vertrek van Hamilton werd daar nog even over gespeculeerd, maar 'Bono' blijft het team uit Brackley dus trouw en gaat volgend jaar waarschijnlijk werken met de opvolger van Hamilton. Zo komt er een einde aan een zeer succesvolle samenwerking. Met Bonnington als engineer wist Hamilton met Mercedes vijf keer de wereldtitel te bemachtigen en won hij 84 races. Wie bij Ferrari de engineer van Hamilton wordt is nog niet bekend.

Carrière Bonnington

De 49-jarige Bonnington werkt sinds 2004 in F1. De eerste jaren werkte hij bij Jordan GP (het huidige Aston Martin) als data-engineer. Hij stapte al snel over naar Honda en bleef dat team trouw toen het Brawn GP en vervolgens Mercedes werd. Zijn eerste wereldtitel won Bonnington in 2009 met Jenson Button. Hij ging na de verkoop aan Mercedes mee en werd eind 2011 race-engineer van Michael Schumacher.

Bonnington staat vooral bekend als degene die 'It's Hammertime' over de radio zegt. Bonnington heeft nu nog tien races de kans om dat naar zijn coureur te zeggen.