Na zijn overwinning tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami is Lando Norris eindelijk van de hatelijke nul af, maar drie jaar geleden had dat eigenlijk al moeten gebeuren. Tijdens de GP van Rusland in 2021 was hij op weg naar zijn eerste zege, maar door een verkeerde strategische beslissing gleed hij onder natte omstandigheden van de baan af en ging de winst toch naar Lewis Hamilton. Norris finishte nog wel, maar werd zevende in plaats van eerste. In gesprek met Sky Sports wil Will Joseph, de engineer van de coureur, eindelijk het boek van die race sluiten. "Dit achtervolgde me, zelfs in mijn slaap. Ik heb het gevoel dat we dit nu echt achter ons kunnen laten", aldus de engineer.

De Grand Prix-zege in Miami was volgens Joseph te danken aan een gokje met de set-up. "Na de kwalificatie hadden we wat dingen veranderd. We wisten niet zeker of het zou werken. Achteraf kan ik nu wel zeggen dat het goed heeft uitgepakt", jubelt de McLaren-man.

Ook Stella herinnert de GP van Rusland zich nog goed. "Dat was ook voor hemzelf en voor het team een omslagpunt. Vanaf toen gingen we aan de slag met hoe om te gaan met de druk. We zijn ook wezen kijken hoe we de informatie die we alleen op de pitmuur hebben kunnen vertalen naar de baan", vertelt de Italiaan. "Als ik terugkijk naar die race, dan denk ik dat de verantwoordelijkheid bij ons als team ligt. We hadden de pitcall niet duidelijk genoeg opgelegd. De coureur zag niet dat het harder begon te regenen, dus wij hadden de stop moeten verplichten. Hij reed daar precies zoals moest, maar wij waren als team niet klaar om hem aan een overwinning te helpen."

McLaren kon eindelijk winnende auto bieden

Volgens Stella is dat een patroon bij McLaren: Norris die kan winnen, maar het materiaal niet heeft. "Het was nooit de schuld van Lando, maar het lag aan het team. Het enige wat we moesten doen is hem een winnende auto geven. Zodra we dat voor elkaar hadden, lukte hem het", looft de teambaas.