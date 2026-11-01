Formule 1 GP van Mexico

Emotionele Kimi Antonelli sprakeloos na eerste F1-wereldtitel in Mexico

Kimi Antonelli barstte in tranen uit nadat hij het Formule 1-wereldkampioenschap had veiliggesteld tijdens de Mexico City Grand Prix

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 23:02

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De pas gekroonde Formule 1-wereldkampioen Kimi Antonelli bracht in Mexico een emotioneel eerbetoon aan Mercedes, nadat hij de jongste titelwinnaar ooit in de grand prix-racerij was geworden.

Antonelli werd derde op het Autodromo Hermanos Rodriguez na een beheerste rit naar zijn eerste titel. Daarmee verbeterde hij het vorige record van Sebastian Vettel met drie jaar, doordat hij op 20-jarige leeftijd de jongste coureur werd die dat voor elkaar kreeg.

Omdat noch George Russell noch Lewis Hamilton de race won, hoefde Antonelli niet eens te finishen om de titel veilig te stellen. Toch onderstreepte hij zijn dominante campagne met een beheerste race en trakteerde hij zichzelf op een podiumfeest in een volgepakt Foro Sol door Charles Leclerc te verschalken voor de derde plaats.

"Heel erg bedankt, we hebben het geflikt", flapte Antonelli eruit tussen zijn vele tranen door terwijl hij over de finish kwam.

Zijn race-engineer Peter Bonnington antwoordde: "Prachtig werk, Kimi. Het was een genoegen om deel uit te maken van deze reis met jou, maar dit is pas het eerste hoofdstuk."

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Nadat hij uit zijn Mercedes W17 was geklommen, omhelsde hij zijn vader, moeder en zus, voordat hij werd bestormd door zijn monteurs en een knuffel kreeg van teambaas Toto Wolff.

"Zonder Mercedes, zonder mijn familie, zou ik hier niet staan", zei Antonelli. "Ik ben heel dankbaar voor dit moment, en het is er een dat voor altijd zal blijven bestaan, en ik ben gewoon sprakeloos. Ik probeer te verwerken wat er zojuist is gebeurd.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Dit weekend voelde ik me wel wat gespannener, maar ik ben gewoon zo blij en blij dat we het voor elkaar hebben gekregen, en dan kunnen we nu van de rest van het seizoen genieten."

Antonelli deelde het podium met winnaar Max Verstappen en zijn voorganger bij Mercedes, Hamilton, die tweede werd: de twee beste coureurs van hun generatie. De kans is groot dat Antonelli de beste van de zijne blijkt te worden. "Het is een ongelooflijk seizoen geweest, en dit podium delen met Max en Lewis is echt ongelooflijk", erkende Antonelli. "Ik kijk uit naar meer gevechten in de toekomst."

Viervoudig kampioen Verstappen zei: "Het is natuurlijk ongelooflijk, wat voor seizoen hij heeft gehad, en om dat ook op zo'n leeftijd te doen, vind ik gewoon echt heel indrukwekkend. Het is geweldig om te zien hoe het hele team met hem feestviert. Zijn familie is er ook, dus ik weet zeker dat dit een heel emotionele dag voor hem is, en ik ben heel trots op hem." Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton voegde toe: "De jongste wereldkampioen ooit. Het is behoorlijk fenomenaal, en ik ben zo dankbaar dat ik in de race zat om het mee te maken." Antonelli werd de eerste Italiaanse wereldkampioen in 73 jaar, sinds Alberto Ascari in 1953. Hij is pas de derde Italiaan die die prestatie levert, na Giuseppe Farina (1950) en Ascari (1952, 1953).

Zijn triomftocht naar de titel was gebouwd op de terugkeer in vorm van Mercedes onder de nieuwe reglementen, evenals op zijn eigen nieuw gevonden constantheid en volwassenheid, met negen grand prix-zeges aan boord van de W17. Daaronder viel een memorabele comebackzege in eigen land op Monza, vanaf de 19e plaats op de grid.

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