Fittipaldi ziet McLaren snel weer voor F1-titels meevechten

, de laatste maal dat er een constructeurstitel werd binnengehaald was in 1998. In beide gevallen is het dus alweer een tijdje geleden dat het team er met de hoofdprijs vandoor ging. Onder teambaas Andreas Seidl wordt er echter goede progressie geboekt. Vorig jaar eindigde McLaren als derde in het kampioenschap en dit jaar wordt er hard met

Emerson Fittipaldi, die in 1974 zijn tweede wereldtitel pakte bij McLaren, zegt erg blij te zijn met wat zijn oude team momenteel laat zien. “Ik volg de races van McLaren op de voet”, vertelt de ambassadeur van Kelbet.nl in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Het is erg jammer wat er afgelopen zondag tussen Carlos [Sainz] en Lando [Norris] bij de start gebeurde, waardoor er een lekke band werd opgelopen. Maar ze hadden verder wel een sterke race.”

Een race eerder, in Mexico, werd McLaren in de stand om de constructeurstitel gepasseerd door Ferrari, zodat het team uit Woking nu vierde staat. Fittipaldi denkt dat McLaren nog wel terug kan komen naar P3. “Dat denk ik wel. Ze maken nog steeds een zeer goede kans op de derde plek. We hebben nu Qatar en daarna nog Saudi-Arabië en Abu Dhabi, dus er zijn nog drie Grands Prix te gaan. Ja, ze kunnen zeker nog wel terugkomen. Het zal een mooi gevecht worden tussen Ferrari en McLaren, zoals we in het verleden wel vaker hebben gezien tussen deze twee teams. In mijn tijd lagen McLaren en Ferrari ook altijd met elkaar in de clinch. Het is bijna traditie dat die twee teams tegen elkaar strijden.”

McLaren binnen enkele jaren weer titelkandidaat?

Fittipaldi is ook erg positief over wat er in de komende seizoenen mogelijk is voor McLaren. “Ik denk dat McLaren de komende jaren nog veel sterker zal zijn. Zak Brown [CEO] is bezig om een zeer goede structuur neer te zetten voor het team en er gebeuren indrukwekkende dingen in de fabriek”, aldus de Braziliaan. “Het is geweldig voor de fans om te weten dat McLaren er weer aankomt. Ik denk dat iedereen graag heeft dat een team met een historie als McLaren weer competitief meedoet. Ik ben erg optimistisch over de toekomst van het team.” Fittipaldi ziet McLaren zelfs op korte termijn weer een gooi naar het kampioenschap doen. “Zeker. Dat gaat absoluut gebeuren. Ze hebben twee erg getalenteerde en capabele rijders. En als ik kijk naar hoe ze zich ontwikkelen, dan twijfel ik er niet aan dat McLaren zeer snel weer voor het kampioenschap kan gaan. Volgend jaar met de nieuwe regels zouden we wel eens een verrassing kunnen krijgen. We weten in 2022 pas na de eerste Grand Prix wie er snel gaan zijn. Het wordt interessant om te zien wie de nieuwe regels als beste heeft geïnterpreteerd.”