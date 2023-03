Fittipaldi: “Ik zou in Verstappen zijn plaats extreem blij zijn geweest met P2”

Door een kapotte aandrijfas in de kwalificatie moest Max Verstappen afgelopen zondag als vijftiende aan de Grand Prix van Saudi-Arabië beginnen. In de race kwam de Nederlander echter zeer sterk naar voren. Met een klein beetje hulp van de safety car lag hij op de helft van de wedstrijd alweer tweede. Op die positie zou de titelverdediger uiteindelijk ook aan de finish komen, echter niet voordat hij nog het extra punt voor de snelste raceronde had weggekaapt bij Red Bull-teamgenoot Sergio Perez, die het treffen aan de Rode Zee vanaf pole-position wist te winnen.

Ondanks een sterke inhaalrace toonde Verstappen zich na afloop niet tevreden. “Het moet gewoon beter zijn”, zei hij voor de camera bij Viaplay. Refererend naar het technisch malheur in de kwalificatie dat hem een goede kans op de pole ontnam: “We hoeven die problemen niet te hebben. Zonder die problemen was het natuurlijk een heel andere wedstrijd geweest. Ik heb de schade uiteindelijk nog een beetje beperkt, maar we hadden hier gewoon moeten winnen.”

Gevraagd wat hij vindt van de reactie van Verstappen direct na de race, zegt tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi in een exclusief gesprek met Motorsport.com: “Iedere atleet heeft na een wedstrijd zo zijn eigen gevoelens, maar als ik daar tweede was geworden na vanaf de achterkant van de grid te zijn gestart, zou ik heel blij zijn geweest.”

“Want er is altijd de volgende race en je weet dat je daar een nieuwe kans hebt om te winnen”, licht de veertienvoudig Grand Prix-winnaar, die als ambassadeur verbonden is aan Kelbet.it, toe. “En het zijn nog steeds goede punten. Vergeet daarnaast niet hoe zwaar deze baan is. Je hebt daar heel makkelijk een incident of een crash. Er staan overal muren en ze rijden daar met topsnelheden van 320, 340 kilometer per uur. Op hetzelfde type circuit als Monaco! Het is een loodzware race. Dus als ik Max was geweest, zou ik extreem blij zijn geweest dat het uiteindelijk een probleemloze race was en ik nog steeds een mooi aantal punten heb kunnen scoren door tweede te worden. Volgens mij heeft het team goed werk geleverd. Ja, er was een probleem in de kwalificatie, maar hij heeft een heel team dat hard voor hem werkt en gezien de omstandigheden heeft hij naar mijn mening een fantastische race gereden.”

Perez versus Verstappen voor de titel?

Gezien de krachtsverhoudingen in de eerste twee races van het seizoen zou de titelstrijd dit jaar wel eens tussen Verstappen en Perez kunnen gaan, ziet ook Fittipaldi. “Red Bull lijkt over enorm veel meer downforce te beschikken dan de rest. Ze lijken op dat vlak iets gevonden hebben. De Red Bull-auto ligt veel stabieler op de baan en de banden blijven bij hen veel langer goed. Het zal moeilijk worden voor de anderen om Red Bull uit te dagen over een race-afstand. In de kwalificatie, als er met nieuwe banden gereden wordt, kunnen ze mogelijk nog in de buurt komen. Maar in de lange runs is Red Bull veel beter met de banden, wat een groot voordeel lijkt te zijn.”

Gevraagd wat de kansen van Perez zijn tegen de Formule 1-kampioen van de voorbije twee jaar, antwoordt Fittipaldi: “Ik denk dat Checo in Jeddah heeft laten zien dat hij over de snelheid beschikt. Op een zeker moment in de race, toen Max tweede lag en Checo aan de leiding reed, probeerde Max het gat te dichten. Maar hij slaagde daar niet in, doordat Checo er een goed tempo tegenover kon zetten. Hij toonde zich op dat moment een snelle en taaie racer. Ik vind hem wel een goede rijder. Hij is heel volwassen en zeer ervaren. Voor de fans zou het geweldig zijn als we die twee om het kampioenschap zouden zien vechten.”

Video: Robert Doornbos over de strijd binnen het team van Red Bull