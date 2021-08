Emerson Fittipaldi zet geld in op thuisoverwinning Verstappen

Aankomend weekend wordt op Circuit Zandvoort de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar verreden. Emerson Fittipaldi kwam in het verleden acht keer aan de start van een Grote Prijs op de Noord-Hollandse omloop. De 74-jarige Braziliaan bewaart veel mooie maar ook een aantal minder mooie herinneringen aan zijn optredens in Zandvoort. Zo stond hij in 1974 met Niki Lauda en Clay Regazzoni op het podium, maar was er een jaar eerder een harde crash in de kwalificatie, gevolgd door het fatale ongeval van Roger Williamson in de race.

Als het gaat om de Dutch Grand Prix die komend weekend plaatsvindt, dan zet de wereldkampioen van 1972 en 1974 zijn geld in op Max Verstappen. “Ik zou zeker voor Max gaan”, laat Fittipaldi, die sinds dit jaar als ambassadeur verbonden is aan Kelbet.nl, tijdens een exclusief interview met Motorsport.com Nederland weten. “Ik denk dat hij 110 procent zal geven om te winnen. Ik herinner me dat elke keer wanneer ik een thuisrace reed in Brazilië, ik een enorme druk voelde, maar op een positieve manier, waardoor ik de neiging had om beter te presteren. Ik genoot er dan ook altijd van om in Brazilië te racen en ik weet zeker dat Max komend weekend ook zal genieten van het rijden voor eigen publiek.”

De algemene verwachting is dat er komende zondag weinig zal worden ingehaald in Zandvoort. Het vloeiende karakter van het circuit, maar weinig plekken waar echt hard geremd moet worden en het feit dat het met de huidige Formule 1-auto’s simpelweg lastig is om een andere wagen te volgen; het zijn volgens velen de ingrediënten voor een optocht. Fittipaldi houdt een slag om de arm. “Ik durf daar nog niets over te zeggen, want ze hebben sommige bochten iets anders gemaakt en van een banking voorzien. We zullen tijdens de trainingen zien of er plekken zijn waar kan worden ingehaald”, aldus de veertienvoudig Grand Prix-winnaar, die zelf erg enthousiast is over de nieuwe Luyendykbocht, die een kombocht is geworden. “In die bocht is het net als op Indianapolis. Om daar een banking te maken, is echt een goed idee geweest. Het wordt interessant om te zien hoe de coureurs door die bocht zullen gaan.”

Fittipaldi verwacht ook met minder fans langs de baan een geweldige sfeer te zien in Zandvoort. “Het zal voor het publiek een enorm emotioneel moment zijn om Max een thuisrace te zien rijden, terwijl er ook nog de mogelijkheid is dat hij dit jaar wereldkampioen wordt”, aldus de oud-coureur van onder andere McLaren en Lotus. “Het wordt een geweldig evenement om naar te kijken, en voor degenen die er bij zijn wordt het helemaal fantastisch.”

'Een van de beste in de geschiedenis'

Fittipaldi zegt te genieten van wat Verstappen dit jaar in de koningsklasse van de autosport laat zien. “Hij doet het heel erg goed”, zegt de Formule 1-legende. “Max is een extreem talent. Zijn passie en toewijding zijn ongelofelijk. Die zijn natuurlijk met de paplepel ingegoten. Dat hij een groot talent is, heeft hij inmiddels al vele malen laten zien. Hij is absoluut kampioensmateriaal, en dit jaar zou het ervan kunnen komen. Het wordt erg close. Het gevecht tussen hem en Lewis Hamilton wordt fantastisch om naar te kijken. Dat we nu twee geweldige coureurs hebben die met elkaar om de titel vechten, is sowieso al heel fijn.” Verstappen begint vrijdag met drie WK-punten achterstand op Hamilton aan de eerste vrije training in Zandvoort.

Volgens Fittipaldi kan Verstappen een van de beste Formule 1-rijders aller tijden worden. “Hij zou wel eens iets heel speciaals kunnen worden”, klinkt het enthousiast. “Hij is erg volhardend en zeer consistent. En hij heeft een geweldige band met ontwerper Adrian Newey en Red Bull. Hij zou inderdaad een van de beste in de geschiedenis kunnen worden. Maar ik ben Braziliaan en als we het over de besten hebben, dan denken wij Brazilianen natuurlijk gelijk aan Ayrton Senna. Of ik Max hoger inschat dan Lewis Hamilton en Michael Schumacher? Lastig te zeggen. We hebben het over verschillende perioden in de sport, dus het is heel moeilijk vergelijken. Het zijn allemaal geweldige kampioenen. Maar Max is absoluut een zeer speciaal talent.”