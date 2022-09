Voorlopig verdelen Ferrari en Red Bull Racing dit Formule 1-seizoen de zeges. Op dit moment is het 10-4 in het voordeel van de Oostenrijkers. In België gaf Max Verstappen een masterclass. Ferrari kon vanaf zaterdag al niet meer reageren op het moordende tempo dat de F1-kampioen reed. Komende zondag staat de Grand Prix van Nederland op het programma. In vergelijking met Spa-Francorchamps is Circuit Zandvoort een heel andere baan. De lange rechte stukken in de Belgische Ardennen worden ingeruild voor technische en krappe sectoren in de duinen. De F1-teams reizen naar Nederland af met een pakket dat veel downforce genereert en juist dat is een van de sterkere punten van Ferrari.

Ferrari begint dan ook als een van de grotere kanshebbers aan het Nederlandse Grand Prix-weekend. Emerson Fittipaldi denkt dat de Italianen het Verstappen en de zijnen heel moeilijk gaan maken, maar weet ook dat de Nederlander in bloedvorm is. Een thuisrace geeft net even dat beetje extra. "Een korte terugblik vertelt mij dat Ferrari in de meeste Grands Prix over het algemeen de snellere auto had. Max heeft vorig jaar in Zandvoort laten zien dat hij het daar fantastisch doet. Altijd als ik in mijn eigen land racete, op Interlagos of in Rio de Janeiro, gaf ik altijd 110 procent. Ik weet zeker dat Max hetzelfde gaat doen", aldus de wereldkampioen van 1972 en 1974 tegen VegasInsider. "De Ferrari's zijn wel ontzettend competitief. Zij hebben ook resultaten nodig. Ze zijn hongerig naar een goed resultaat en een overwinning. Charles Leclerc is zeer sterk, en dat geldt ook voor Carlos Sainz. Ik denk dat het een spannende Grand Prix wordt, met veel tegenstand van Ferrari. Zelfs Checo kan het goed doen in de RB18. Ze wonnen er vorig jaar en zullen ook nu weer sterk zijn."

Fittipaldi denkt dat de strijd komend weekend dus voornamelijk tussen Red Bull Racing en Ferrari gaat. Mercedes heeft een stijgende lijn te pakken, maar komt volgens de Braziliaan nog te kort. "Mercedes wordt sterker, maar ik denk dat ze in de kwalificatie en de race nog niet op hetzelfde niveau zitten. McLaren wordt ook beter, dat geldt ook voor Alpine. Er is echter nog steeds een groot gat tussen Red Bull, Ferrari en de rest van het veld." Verstappen heeft zijn voorsprong in België ten opzichte van Leclerc op P3 uitgebreid naar 98 punten, toch denkt de voormalig McLaren-coureur dat Red Bull nog wel enige weerstand kan verwachten. "Het gaat niet makkelijk worden. De competitie wordt nog hevig. Als het om de wereldtitel gaat, ligt er natuurlijk druk bij zowel Red Bull als Ferrari. De druk waar de Italianen op dit moment onder gebukt gaan, is gigantisch. Zolang het kampioenschap nog niet binnen is, gaat de strijd door tot de laatste punten zijn gescoord."

