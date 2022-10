Na het mislopen van het rijderskampioenschap aan Max Verstappen tijdens een moeizame race in Japan, is de Italiaanse renstal van plan haar klasse te tonen in Amerika. Het team is vastberaden om het kampioensfeestje van Red Bull in het constructeurskampioenschap uit te stellen tot de volgende race, hoewel dat geen makkelijke opgave zal zijn. Daarnaast zal Ferrari-coureur Charles Leclerc zijn tweede plaats in het rijderskampioenschap, die de Monegask in Japan verloor aan Sergio Perez, terug willen pakken.

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi vertelt in een interview met Vegas Insider dat het een zware race gaat zijn voor Ferrari, maar toch gelooft de Braziliaan dat de Italianen “extreem competitief” zullen zijn. “Ferrari zal er alles aan doen om Red Bull hier te verslaan, helemaal na wat er gebeurd is in Japan en gedurende het seizoen in het algemeen. Winnen in Austin zou revanche voor Ferrari zijn”, stelt Fittipaldi.

Ferrari-coureurs steeds ervarener

Fittipaldi denkt dat er gigantisch veel druk op Leclerc staat na de fout in de allerlaatste bocht in Japan. Desondanks is hij van mening dat de Monegask leert van zijn fouten. “Ik denk dat hij iedere race meer ervaring krijgt. Toch zal het een zware race worden voor hem”, aldus Fittipaldi. Ook Carlos Sainz zal baat hebben van de ervaring die hij door het seizoen heen heeft opgedaan, stelt de Braziliaan. “Hij is een hele snelle coureur. Hij heeft wat fouten gemaakt, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Hij kan nog wel eens erg goed voor de dag komen tijdens de laatste races van het seizoen en het volgende seizoen”, verwacht de Braziliaan. Naar verluidt rijdt Leclerc dit weekend wel met een nieuwe interne verbrandingsmotor, waardoor de rijder in ieder geval vijf plekken naar achteren gaat na de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix.