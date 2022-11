Fittipaldi eens met Alonso: "Titels Verstappen waardevoller dan die van Hamilton"

Fernando Alonso vertelde vorige maand in een interview met De Telegaaf minder waarde te hechten aan de titels van zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton dan aan de twee stuks van Max Verstappen. Volgens de Spanjaard nam de Mercedes-coureur het eigenlijk alleen maar op tegen zijn teamgenoot. Dat was in 2014 en 2015 Nico Rosberg - Rosberg won in 2016 de titel - en in 2017, 2018, 2019 en 2020 Valtteri Bottas. Alonso zag dat Verstappen het juist tegen andere teams moet opnemen en daarom vond en vindt de Alpine-coureur de titels van de Nederlander waardevoller.

VegasInsider legt tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi de vraag voor of hij het eens is met de Alpine-coureur: "Het is lastig om dat met elkaar te vergelijken, maar Fernando heeft wel een punt", zegt de Braziliaan. "Het veld is nu extreem competitief, meer dan toen Lewis zijn titels won. Dat was tegen zijn teamgenoot. Max neemt het tegen verschillende mensen op. Als je er op die manier naar kijkt, dan heeft Fernando gelijk. Het gat in de kwalificatie tussen de mannen in de top-vijf is dit jaar zeer klein. Veel kleiner dan in de tijd van Lewis en Nico en Lewis en Valtteri. Zij waren behoorlijk superieur. Nu zit het veld juist dicht bij elkaar. Ik vind dat leuk."

Mercedes is er na een stroef begin van het huidige Formule 1-seizoen in geslaagd om het gat naar de leidende teams van Red Bull Racing en Ferrari meer te dichten. In de afgelopen twee Grands Prix kwam Hamilton als tweede over de meet, achter Verstappen. Op de vraag of Fittipaldi verwacht dat het Duitse merk in 2023 Red Bull kan aanvallen, antwoordt hij. "Gezien de manier waarop zij aan het ontwikkelen zijn, dan denk ik van wel. Ze komen steeds dichter bij. Als je de start van hun jaar vergelijkt met waar ze nu staan, dan is dit een enorme verbetering." Hamilton heeft dit jaar in de vorm van George Russell een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Hoewel de jonge Brit het goed doet, ziet de F1-kampioen van 1972 en 1974 Hamilton als leider. "Hamilton levert nog steeds in de race. George is een getalenteerde coureur en kan goed kwalificeren. Maar als het op racen aankomt, dan doet Lewis het momenteel beter."