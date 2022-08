Het silly season van de Formule 1 is aan de vooravond van de zomerstop echt begonnen met de aankondiging dat Sebastian Vettel eind dit jaar stopt als coureur. Aston Martin schakelde vervolgens snel door Fernando Alonso los te weken bij Alpine, waardoor de wereldkampioen van 2005 en 2006 voor een nieuw hoofdstuk in zijn imposante carrière staat. Een enigszins opvallende overstap is het wel: Alonso laat met Alpine de huidige nummer vier in het constructeurskampioenschap achter zit en kiest voor een avontuur bij de nummer negen. Het is voor voormalig Formule 1-coureur Emerson Fittipaldi dan ook gissen naar wat de precieze beweegredenen zijn voor Alonso om naar Aston Martin te verkassen.

"Fernando Alonso gaat absoluut veel ervaring meebrengen naar Aston Martin. Hij is heel goed in het afstellen van de auto", zegt Fittipaldi in gesprek met VegasInsider. "Hij presteert sterk met Alpine. Ik weet niet waarom hij verkast. Van buitenaf weet je nooit wat de beweegredenen van een coureur zijn om van team te veranderen, want het is een heel persoonlijke beslissing. Alpine is momenteel sterker dan Aston Martin. Ik hoop dat de komst van Fernando meer snelheid in dat team gaat brengen. Dit is echter heel goed na het vertrek van Sebastian. Sebastian en Fernando zijn twee geweldige kampioenen en geweldige talenten. Ik weet niet waarom hij van team verandert, maar er moet een reden zijn. Het gaat mij te ver om iets te zeggen over het hoe en waarom. Het is mogelijk dat Fernando in de komende dagen zelf reageert waarom hij wisselt."

Alonso wordt volgend jaar bij Aston Martin gekoppeld aan Lance Stroll, die sinds 2019 - toen het team nog Racing Point heette - voor de renstal uitkomt. De Canadees staat niet bekend als een van de hoogvliegers in de Formule 1, maar Fittipaldi denkt wel dat hij iets kan hebben aan de ervaring die Alonso meebrengt. "Lance Stroll had in Vettel een geweldige teamgenoot en nu krijgt hij er nog een in de persoon van Fernando Alonso. Het zijn geweldige coureurs en zij gaan hem helpen om sneller te worden. Het is goed om twee topcoureurs, twee kampioenen als teamgenoot te hebben."