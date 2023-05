Na zijn vijfde plek in de GP van Australië heeft Sergio Perez vorig weekend in Azerbeidzjan sterk teruggeslagen. De coureur van Red Bull Racing wist op het Baku City Circuit zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam te schrijven en daarmee het gat naar WK-leider en teamgenoot Max Verstappen te verkleinen tot zes punten. Het tweetal heeft inmiddels een ruime marge opgebouwd richting naaste achtervolger Fernando Alonso en lijkt daarmee af te stevenen op een rechtstreeks duel om de wereldtitel.

Ten opzichte van 2022 lijkt met name Perez een stap voorwaarts gezet te hebben, al dient daarbij aangetekend te worden dat er vooral op stratencircuits is geracet en de Mexicaan daarop uitstekend uit de voeten kan. Toch denkt Emerson Fittipaldi dat de betere vorm van Perez iets doet in het hoofd van Verstappen. "Ik weet zeker dat Max zich zorgen begint te maken. De laatste twintig ronden in Baku lieten mij zien dat Checo en Max allebei op de limiet reden, maar Max kon het gat niet dichten. Ze werken keihard en Checo heeft het fantastisch gedaan. Het is een heel lastig circuit, in vrijwel iedere bocht zit je maar een paar centimeter van de muur. Je moet heel precies zijn en vertrouwen hebben en dat heeft Checo bewezen", zegt de tweevoudig wereldkampioen in gesprek met MyBettingSites.co.uk.

De zorgen bij Verstappen kunnen volgens Fittipaldi vergroot worden als Perez dit weekend de GP van Miami op zijn naam schrijft. Bij een overwinning neemt hij namelijk ook de leiding in het kampioenschap over van zijn teamgenoot. "We zijn nu in Miami en straks komt Monaco, twee circuits waar Checo heel snel kan zijn. Er gaat veel strijd zijn tussen Checo en Max in Miami en Sergio heeft een goede kans om te winnen", analyseert Fittipaldi. "Als hem dat lukt, dan gaat Max zich echt zorgen maken. Max zal denken dat hij er is en dat hij heel sterk is, dus het wordt heel interessant."

Wat Perez daarbij voorlopig in de kaart lijkt te spelen, is de terughoudendheid van Red Bull om teamorders uit te vaardigen. "Er is geen voordeel voor Max en geen van de rijders krijgt prioriteit, omdat dit het begin van het seizoen is. Het verschil qua punten is heel klein. Nee, ik denk dat ze Max op dit moment niet de status van eerste rijder geven. Ze hebben allebei hetzelfde materiaal en op dit moment krijgt geen van beiden de voorkeur", aldus Fittipaldi, die dat bevestigd zag worden in de Baku. "Checo ging aan de leiding en ze hadden hem iets kunnen vertellen of een teken kunnen geven. Op een gegeven moment was het gat slechts twee seconden en toen gebeurde er niets. Het team liet Checo winnen en dat is geweldig nieuws."

Video: Rick Winkelman verwacht lange titelstrijd tussen Perez en Verstappen