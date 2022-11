Fittipaldi: "Verstappen de snelste regenrijder, Hamilton maakt goede kans"

De Formule 1 maakt zich dit weekend op voor alweer de 50ste Grand Prix van Brazilië. De baan heeft al voor veel F1-historie gezorgd. Het werd een baan waarop kampioenschappen werden beslist, mensen hard van de baan schoten en Autodromo Jose Carlos Pace was het decor van Max Verstappen om in 2016 te laten zien hoe goed hij is in de regen. Mochten de hemelpoorten zich ook komende zondag openen, dan verwacht Emerson Fittipaldi maar een winnaar: "Sowieso Max. Hij is de snelste in de regen. Lewis gaat ook altijd bijzonder hard in natte omstandigheden. Dan hebben we natuurlijk nog Lando Norris, ook hij kan prima overweg met een doorweekte baan. De regen gaat een voordeel zijn voor deze coureurs", zegt Fittipaldi tegen VegasInsider. Op de vraag of Hamilton in Brazilië een goede kans maakt op een eerste zege in 2022, zegt Fittipaldi. "Ja. Mercedes heeft zich goed verbeterd de laatste tijd. Hamilton heeft solide resultaten geboekt. Daardoor heeft hij zeker een kans in Brazilië. Hij heeft ook nog een goede kans in Abu Dhabi."

Fittipaldi dicht Ferrari-coureur Charles Leclerc in regenachtige omstandigheden minder kansen toe. De Braziliaan vindt de Monegask een steengoede rijder: "Maar hij is geen topper in de regen", vervolgt de voormalig wereldkampioen, die stelt dat teamgenoot Carlos Sainz gebrand is op een goed resultaat. "Carlos is zeer hongerig om een race te finishen. Hij gaat zijn uiterste best doen om te winnen en het goed te doen. Dat geldt echter ook voor Leclerc. Ferrari is het hele jaar al een grote kanshebber, maar ze hebben de grootste moeite de verwachtingen waar te maken. Dit heeft verschillende oorzaken, waar ze soms wel en niet de controle over hadden."

Ferrari moet imago oppoetsen

De Scuderia staat al een tijdje droog. In Oostenrijk won Ferrari voor het laatst een Formule 1-race. "In de laatste twee races hebben ze een grote kans om te winnen. Ze zullen dan op een goede manier naar het volgende seizoen toeleven. Ze zijn zeer snel, maar hadden meer races moeten winnen." Volgens Fittipaldi is met name Abu Dhabi belangrijk voor ze. "Dit heeft dan betrekking op de straatauto's. Ze moeten winnen om hun imago weer wat op te poetsen. Zowel Carlos als Charles zal hard rijden om het gewenste resultaat naar Ferrari te brengen. Die wedstrijden creëren het beeld voor volgend jaar. Dat blijft in het geheugen van mensen, ze herinneren zich altijd de laatste twee races van het jaar. En het is voor elk team ontzettend belangrijk om het goed te doen in de laatste twee Grands Prix."

