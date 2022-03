Fittipaldi: Verstappen en Mercedes krijgen dit jaar concurrentie

“Ik verwacht dat McLaren en Ferrari dit jaar zeer snel zullen zijn”, aldus Emerson Fittipaldi op VegasInsider.com, een online wedkantoor waar de 75-jarige Braziliaan als ambassadeur aan verbonden is. “Ik denk dat zij de twee verrassingen van het seizoen gaan zijn.”

“Als je kijkt naar de afgelopen drie jaar, dan heeft McLaren ongelofelijk veel progressie geboekt”, licht de wereldkampioen van 1972 en 1974 toe. “En ik weet dat Ferrari gedurende het vorige seizoen gestaag aan de auto voor de nieuwe regels heeft gewerkt. Mercedes en Max Verstappen zullen zeker weer vooraan rijden, maar ik acht het goed mogelijk dat we minimaal nog twee andere teams op hun niveau zullen zien meedoen. Want een nieuw reglement brengt iedereen dichter bij elkaar.”

“Ik weet zeker dat McLaren Red Bull en Mercedes gaat uitdagen”, vervolgt Fittipaldi, die zijn tweede wereldtitel pakte met de Britse renstal. “McLaren heeft vorig jaar al enkele zeer goede resultaten behaald en een erg sterk seizoen gedraaid. Er staat een nieuwe organisatie. Het ziet er allemaal erg goed uit daar. Lando Norris is extreem snel en Daniel Ricciardo een echte racer die er altijd bij zit en ook erg snel is. Het zal een interessant jaar worden. Misschien dat er nog meer teams voor een verrassing gaan zorgen, maar ik ben ervan overtuigd dat in elk geval McLaren en Ferrari sterk gaan zijn.”

Ook verwacht Fittipaldi het nodige van Mercedes-nieuweling George Russell. “We hebben in Bahrein al eens zijn ware potentie kunnen zien. Hij zette echt een show neer in die race. Dat was fantastisch om naar te kijken. Ik weet zeker dat hij heel dicht bij Lewis Hamilton zal zitten, ondanks dat hij minder ervaring heeft in het team. Hij heeft misschien twee of drie Grands Prix nodig om zich aan te passen, maar zal daarna Lewis kunnen uitdagen, want George is een zeer getalenteerde en agressieve rijder.” Fittipaldi voorziet al met al een mooi Formule 1-jaar: ”Ik denk dat we ons kunnen opmaken voor een van de meest opwindende seizoenen in de historie van de Formule 1.”