13 tot en met 15 september wordt op het TT Circuit Assen de Tabac Classic GP afgelegd. Classic Team Lotus zal deelnemen aan het evenement op het Drentse circuit met de legendarische zwart-gouden Lotus 72. Deze bolide, ontworpen door beroemde ontwerper Colin Chapman, werd in 1972 kampioen met niemand minder dan Emerson Fittipaldi achter het stuur. Door de indrukwekkende geschiedenis van de F1-auto met de zwarte-gouden kleurstelling zal het een bijzondere vertoning zijn tijdens het evenement.

Fittipaldi zal op 14 en 15 september zelf achter het stuur van de historische bolide kruipen. De Braziliaan maakte in 1970 zijn debuut in de koningsklasse bij het team van Lotus en werd twee jaar later op 25-jarige leeftijd de jongste F1-kampioen ooit. Maar liefst vijf van de twaalf Grands Prix van dat jaar werden gewonnen door Fittipaldi en hij sloot het seizoen af met een riante voorsprong op runner-up Jackie Stewart. In 1974 maakte hij de overstap naar McLaren, waar de talentvolle coureur nog tweemaal de wereldtitel in de wacht sleepte.

Emerson Fittipaldi Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Fans die een kaartje hebben bemachtigd zullen dus de unieke kans krijgen om een belangrijk stukje geschiedenis van de Formule 1 te herbeleven.

Andere klassiekers

Het belooft een mooi weekend voor motorsportliefhebbers te worden, met vele bijzondere racewagens van de jaren ‘50 tot de jaren ‘90. Niet alleen zullen verschillende bijzondere F1-bolides in actie komen, maar ook klassieke single-seaters, sport- en toerwagens. Zo zullen ook de Mercedes Benz C-klasse, Opel Calibra en Alfa Romeo 155 V6 uit de DTM-klasse hun opwachting maken. Naast autosport is er ook een hoop moois te zien voor de liefhebbers van tweewielers. Van ronkende 4-takt motoren uit de jaren 50 tot de baanbrekende 2-takt machinerie uit de jaren 60 en 70.