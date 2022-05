Fittipaldi: “Leclerc kan beter met Ferrari-druk omgaan dan Sainz”

Ferrari beschikt dit jaar voor het eerst sinds lange tijd over een auto waarmee voor het wereldkampioenschap kan worden gevochten. Charles Leclerc maakt dit seizoen volop gebruik van dit gegeven. Hij won de races in Bahrein en Australië en finishte als tweede in Saudi-Arabië en Miami. Zodoende gaat hij al vanaf de start van het seizoen aan de leiding in het kampioenschap. Carlos Sainz staat na vijf races ondertussen slechts vijfde in het klassement, met bijna de helft van het aantal punten dat zijn teamgenoot binnenhaalde. De Spanjaard heeft meer moeite om het maximale uit de F1-75 te halen en maakte mede hierdoor al een paar onnodige crashes.

Gevraagd naar hoe het kan dat Sainz na een sterk eerste seizoen bij Ferrari dit jaar meer moeite heeft om te presteren, laat Emerson Fittipaldi in een exclusief gesprek met Motorsport.com weten: “De coureurs van Ferrari staan altijd onder enorme druk, meer druk dan bij welk ander team dan ook. Kijk naar de race in Imola, waar allemaal mensen van Ferrari aanwezig waren. Het management was er en ze hadden sponsors van over de hele wereld te gast. Want Imola is hun achtertuin. Het circuit heet nota bene Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Kun je je voorstellen hoeveel druk er daar op Charles en Carlos stond? De druk was gigantisch. Maar het is iets waarmee ze zullen moeten leren omgaan.”

Volgens Fittipaldi is de druk de afgelopen races alleen maar toegenomen. “Ze waren aan het begin van het seizoen de favorieten voor het kampioenschap. Ze lieten zien over erg veel potentie te beschikken. Maar nu is Red Bull aan een opmars bezig, waardoor er sprake is van nog meer druk”, stelt de Braziliaan, die als ambassadeur verbonden is aan online wedkantoor Vegasinsider.com. “Dus naast de druk van Ferrari zelf, de Italiaanse media en alle Tifosi is daar nu de druk van Red Bull bijgekomen. Dat team heeft zijn huiswerk goed gedaan en is daardoor nu in staat de druk op te voeren. Voor mijn gevoel heeft Carlos last van die enorme druk.”

De wereldkampioen van 1972 en 1974 denkt dat Leclerc beter om kan gaan met de druk waaraan beiden momenteel worden blootgesteld. “Ik denk dat Charles daar iets beter in is, ja. De hoeveelheid druk is voor beiden gelijk, maar het lijkt erop dat hij meer kan accepteren”, aldus Fittipaldi, die niettemin denkt dat Sainz dit weekend voor eigen publiek wel eens zijn eerste Grand Prix-zege kan boeken. “Ik verwacht dat Carlos erg sterk gaat zijn in Spanje en denk dat er een zeer goede kans is dat hij de race in Barcelona wint. Hij kent de baan als geen ander en zal 110 procent geven. Hij is een zeer getalenteerde rijder, hij staat momenteel alleen onder gigantisch veel druk.”