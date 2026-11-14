Interview

Formule 1

Elke kans grijpen houdt het vuur bij Pierre Gasly brandend

De Fransman spreekt openhartig over zijn ambities voor Alpine, positief blijven in het middenveld, zijn eerste poleposition en zijn Grand Prix-debuut in 2017…

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 14 nov 2026, 11:56

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Autosport



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Pierre Gasly heeft in zijn tijd in de paddock het hele scala aan Formule 1-emoties meegemaakt: een promotie naar Red Bull na slechts één volledig seizoen, een harde degradatie terug naar Toro Rosso/AlphaTauri na een half seizoen bij het ‘grote’ team, en zijn eerste racezege in de Grand Prix van Italië van 2020.

Zijn overstap naar Alpine in 2023 kende wisselende successen – twee podiumplaatsen, afgewisseld met het moeten omgaan met lastige auto’s in 2024 en 2025. Zijn racekwaliteiten zijn echter nog altijd vlijmscherp; nu Alpine opnieuw een opleving in competitiviteit doormaakt, pakte Gasly in september verrassend pole position op Monza en is hij een van de uitblinkers van dit seizoen geweest.

Heel toepasselijk spraken we hem tijdens het bezoek van dit jaar aan Sepang – waar zijn F1-reis in 2017 begon – om de stand van zaken te peilen…

Laten we beginnen met een overzicht: Alpine is qua prestaties behoorlijk verbeterd in 2026 - hoe is het tot nu toe voor jou geweest?

Ik denk dat het over het algemeen, als je kijkt naar waar we vandaan komen en naar ons seizoen 2025, duidelijk een enorme stap vooruit is geweest als team qua prestaties, doordat we dit seizoen bij veel gelegenheden qua performance vrij consistent voor punten in de middenmoot konden vechten.

Ik moet zeggen dat we, denk ik, waarschijnlijk op sommige momenten pech hebben gehad, waarbij we behoorlijk wat punten hebben laten liggen. We staan zesde in het kampioenschap. Ik denk dat als we het seizoen nog 10 keer zouden rijden, we op dit punt meestal vijfde zouden staan. Maar ik heb nog steeds hoop dat we die positie voor het einde van het jaar kunnen terugpakken.

Maar als team mogen we tevreden zijn met de stap die we vooruit hebben gezet. Er moet nog een stap worden gezet om echt mee te doen in dat gevecht om de top-vier vooraan in het kampioenschap, qua structuur, ontwikkeling, processen en uitvoering. Ik zie zeker veel stappen en het team zet op vrijwel alle niveaus stappen vooruit.

The Alpine squad’s upturn in form has allowed Gasly to shine

Photo by: Eric Le Galliot

Ik herinner me dat ik vorig jaar naar je mediasessies ging, en je was altijd positief ondanks een lastig seizoen…

Ja, ik bedoel, we hebben in 2025 vroeg offers gebracht, wat betekent dat je een lang seizoen krijgt. Het is altijd hetzelfde wanneer mensen zeggen dat je het licht aan het einde van de tunnel ziet: 2026, nieuwe reglementen, vroege keuzes. We wisten dat het ons iets zou opleveren, maar dat was waar ik naar keek en wat me door die lange reis en dat lange seizoen in 2025 probeerde te helpen.

Tegelijkertijd is het ook mijn rol als leider binnen het team om ervoor te zorgen dat iedereen gemotiveerd blijft, dat iedereen nog steeds absoluut het beste van zichzelf geeft. En ik denk dat mijn punt destijds, en dat heb ik het team ook verteld, was dat we niet achterover konden leunen, want als de auto er eenmaal is en we niet gewend zijn om op 100% te presteren, die hoge normen te hebben, kritisch op onszelf te zijn en gewoon echt alles perfect te proberen te doen, dan is het te laat.

Het is niet zo dat je pas moet aanstaan wanneer je de auto krijgt. Je moet erop voorbereid zijn. Dat is de benadering die we vorig jaar als team hebben gekozen.

Dit is je vierde jaar bij het team. Wat is jou in je tijd bij Alpine het meest opgevallen als iets dat het sterkst is verbeterd?

Ik zou zeggen: de fundamenten. Het feit dat er de afgelopen twee seizoenen meer stabiliteit is geweest. Echt, het soort vertrouwen en geloof, en uiteindelijk de ervaringen met mensen, zorgen ervoor dat je een band en relatie opbouwt waar je in goede en slechte momenten echt op kunt leunen. Maar ik heb het gevoel dat we als team behoorlijk veel hebben meegemaakt. We hebben elkaar altijd gehad en zijn er altijd voor elkaar geweest. Ik heb echt het gevoel dat we sterker zijn dan ooit qua samenwerking en qua vooruitgang boeken.

Zijn we volledig tevreden over de absolute prestaties? Nee. Ik denk dat het vrij duidelijk is dat de ambitie van het team en mijn ambitie zijn om nog meer te bereiken dan we nu doen. Maar als ontwikkeling ten opzichte van waar we vorig jaar vandaan kwamen, denk ik dat we tevreden zijn met de richting, tevreden met de verbeteringen en tevreden met de stap die we hebben gezet. En nu is het belangrijk om dat momentum mee te nemen naar volgend jaar en te proberen de strijd in de top-vier aan te gaan en daarin mee te doen.

Briatore is integral to building the team’s foundations, reckons Gasly

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Je noemt die stabiliteit, want je hebt veel wisselingen van de teambaas meegemaakt: kwam er een punt waarop je dacht: ‘oh, niet weer!’? Hoe ga je daarmee om?

Ik ben gewoon iemand die heel erg denkt in… ik wil gefocust zijn op waar ik daadwerkelijk invloed op kan hebben, en deze beslissingen worden natuurlijk genomen in het topmanagement van het kantoor van Renault. Daar hoor ik niet te zijn. Mijn plek is in de auto, om hun het beste resultaat te geven dat ik kan. En elke keer dat je door een nieuwe cyclus gaat, moet je de mensen leren kennen, begrijpen hoe ze werken, de relatie opbouwen, het vertrouwen opbouwen en dat allemaal leren om als het ware deze nieuwe fundamenten te bouwen waar ik het net over had.

En ik denk dat we nu, met Flavio [Briatore] de afgelopen jaren in het team, die fundamenten behoorlijk solide krijgen en echt aan de fijne details werken om de structuur echt perfect te krijgen.

Voelt het alsof het nu tot rust is gekomen? Kijk je nu naar het team en denk je: ‘hoe dichten we dat gat naar de grote vier?’

Ik denk dat het vrij duidelijk is en dat er een eerlijke en heel transparante beoordeling is van wat we doen, wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Ik denk dat de ambitie van het team duidelijk is. Wat betreft de manier om dat te bereiken, denk ik dat de volgende stap opnieuw het volgende niveau is.

We hebben het over Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. We hebben het over de beste teams in de F1-geschiedenis en om tot die groep toe te treden is er natuurlijk een niveau van uitmuntendheid nodig dat zeker van een ander niveau is, ook qua technisch personeel.

Ik denk dat we er zeker naartoe groeien. Wat mensen betreft, vind ik het heel indrukwekkend dat ze zeer ervaren en zeer bekwaam zijn. Ik denk echt dat we de mensen hebben om het voor elkaar te krijgen. De infrastructuur is nog in ontwikkeling en wordt nog steeds beter. Dat is een gebied waarop we volgens mij meer kunnen doen en daar werken we aan.

Hebben we alle hulpmiddelen die we nodig hebben? Dat is de vraag voor Flavio en het hogere technische personeel, maar ik denk dat we het team zeker in een veel sterkere vorm aan het kneden zijn dan we hadden toen ik arriveerde.

Surprise 2020 victory at Monza wasn’t just about luck – Gasly grabbed his opportunity with both hands

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Laten we het over Monza hebben. Ik geloof dat het je eerste pole position sinds GP2 was. Op de eerste startrij zitten, niemand voor je, kwam dat vrij natuurlijk bij je terug?

Ja, ik vond het geweldig. Eerlijk, het zijn simpele dingen, maar gewoon uit de auto stappen op de grid, zien dat er niemand voor je staat, er is gewoon geen auto. Vanaf daar heb je vrij zicht. Dat gevoel van controle hebben: ik ben iemand die controle over dingen moet hebben. Als je vooraan het veld staat, ben jij degene die het tempo bepaalt in de formatieronde. Op dat moment heb je de controle en dat is de beste positie om in te zitten.

Het was voor mij behoorlijk lang geleden. Ik zou mezelf in die situatie geen slechte start hebben toegestaan. Het was voor mij heel belangrijk om die start echt perfect te doen en op de juiste manier te beginnen.

En misschien staat er druk op omdat het zo lang op zich heeft laten wachten?

Ik was heel blij, want ik denk dat ik heel goed ben in kwalificeren. De snelheid over één ronde uit de band halen, de absolute prestaties van de auto, ik denk dat dat in mijn carrière een gebied is geweest waarop ik heel consistent en heel goed ben geweest.

Maar je bent zo afhankelijk van de prestaties van de auto. Als je auto een paar tienden van de snelste auto verwijderd is, dan zou zelfs die uitstekende ronde mij nooit op pole position zetten of me laten meedoen.

Het is altijd fijn om de beloning te krijgen voor heel goed werk dat je hebt geleverd; in mijn carrière zou die beloning een P3 zijn: een auto naar P3 brengen die op papier niet per se die snelheid heeft, of de beste van de middenmoot zijn. Ik herinner me een paar keer dat ik me met de topteams mengde, en het gevoel om daadwerkelijk pole position te pakken, Het was makkelijker dan al die kwalificaties die ik heb gedaan. Ik krijg eindelijk die beloning te voelen van het op pole staan en alles wat daarbij hoort.

Wat gek was: 12 maanden eerder herinner ik me de kwalificatie op Monza, die zo pijnlijk was. Twaalf maanden later gaan we terug naar hetzelfde circuit, dat voor ons als team behoorlijk pijnlijk was, en zetten we de auto daadwerkelijk op pole. Het stond niet op onze bingokaart, maar het was een heel fijn gevoel!

Gasly remarks on how the Alpine team is strongly bonded by experience

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

We zijn terug waar het allemaal begon, op Sepang. Wat zijn je herinneringen aan deze plek?

Ja, het is grappig, want toen ik de paddock binnenkwam, liep ik naar binnen en het is bizar hoe het brein werkt en wat voor herinneringen je soms ineens ziet. Ik zag net deze bomen en deze grote laan.

Ik dacht: ‘wauw’. Ik voelde weer het gevoel dat ik had toen ik hier voor het eerst binnenkwam en de opwinding, mezelf in het onbekende storten, mijn droom beginnen als officiële coureur, maar niet echt weten wat er zou gebeuren.

En het flitste gewoon terug door mijn hoofd. Het is heel bijzonder om terug te zijn, vooral omdat het niet zo is dat ik elk seizoen de kans heb gehad om hier te komen. Dus het is heel herkenbaar en negen jaar, alles wat er is gebeurd sinds dat gevoel dat ik had toen ik binnenkwam.

Als je kijkt naar Pierre Gasly in 2017 vergeleken met nu, hoe vergelijk je dat? Is er iets waarvan je zou willen dat je het toen had geweten?

Ik zou zeggen dat je in de lagere klassen, als je talent hebt en een F1-prospect bent, gewend bent om vooraan de grid te vechten, te strijden om pole position, racezeges, podiums, kampioenschappen, en dat je erop ingesteld bent om voor die positie te vechten. Het is gewoon normaal. Je komt voor een weekend en je verwacht niets minder dan te vechten om de zege.

Fresh-faced Frenchman made his debut at Sepang in 2017, and he enjoyed how memories flooded back on F1’s return

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Na de lagere klassen is die positie in de F1 heel zeldzaam. Het is normaal om altijd naar het beste resultaat te kijken en altijd elke race in te gaan met de wil om te winnen, de beste te zijn, voor al die dingen te vechten.

Maar de realiteit is dat maar heel weinigen van ons die kans krijgen om dat in de F1 te doen. Als je kijkt naar de honderden coureurs in de afgelopen 30, 40 jaar, hoeveel daarvan hebben daadwerkelijk in een positie gezeten om elk weekend te komen met de wetenschap: ‘oh, dit weekend ben ik hier echt voor de zege’. Dat zijn er heel weinig. En het is een soort mindset die ik soms moest aanpassen, accepteren en begrijpen, en een soort voldoening moest halen zonder het eindresultaat mee te nemen.

Ik ga niet liegen, zelfs nu nog: als de race van mijn seizoen is om P10 te finishen, is dat niet helemaal hetzelfde en leef je voor momenten zoals Monza. Ik ben behoorlijk emotioneel, maar wanneer ik die momenten krijg, beleef ik ze voor 100%, want dit is wat je drijft.

Elke keer dat ik naar huis ga, denk ik: dit weekend is misschien de kans, misschien niet, maar er komt weer een race, en uiteindelijk krijg ik de kans en wil ik ervoor zorgen dat ik die grijp.

Ik denk dat het verhaal van mijn carrière tot nu toe is dat wanneer ik die kansen kreeg om op het podium te staan, ze behoorlijk zeldzaam waren, maar elke keer dat ik een kans kreeg, heb ik die kans ook daadwerkelijk waargemaakt.

Dit artikel is een van de vele in het maandelijkse tijdschrift Autosport. Bekijk voor meer premiumcontent het nummer van november 2026 en abonneer je vandaag nog.

Relishing chance to lead from pole position at Monza

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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