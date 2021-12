Eindrapport Yuki Tsunoda: Wisselvallige start voor rappe Japanner

Het Formule 1-seizoen van Yuki Tsunoda

Positie in het wereldkampioenschap: 14

Aantal WK-punten: 32

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 7e plaats (Azerbeidzjan, Oostenrijk)

Beste resultaat: 4e plaats (Abu Dhabi)

Rapportcijfer: 6,2

Ook in 2021 verscheen er weer een nieuwe, door Red Bull opgeleide coureur aan de start van het Formule 1-seizoen. Na een uitstekend debuutseizoen in de Formule 2 – waarin hij vier poles en drie overwinningen pakte op weg naar P3 in het kampioenschap – kreeg Yuki Tsunoda te horen dat hij zich in 2021 in de F1 mocht bewijzen. Zoals gebruikelijk werd de Japanner door Red Bull bij het zusterteam AlphaTauri geplaatst, waar hij zich naast Pierre Gasly en onder de vleugels van ervaren teambaas Franz Tost mocht gaan ontwikkelen.

Debuutseizoen met pieken en dalen

Met slechts anderhalve testdag in de AT02 achter de rug stond Tsunoda in Bahrein aan de start van zijn eerste Grand Prix. Daarin liet hij meteen een uitstekende indruk achter door met de negende plek twee punten te scoren. Het verleidde sportief directeur Ross Brawn van de F1 tot de uitspraak dat de toen nog 20-jarige coureur “de beste rookie die de afgelopen jaren zijn F1-debuut heeft gemaakt”. Het tij kan echter snel keren en met die werkelijkheid maakte Tsunoda binnen de kortste keren kennis. In de zes races na Bahrein scoorde hij slechts één keer punten, maar ook crashte hij twee keer in de kwalificatie (Imola en Frankrijk) en maakte hij op andere momenten ook fouten.

Die moeizame periode was voor Red Bull aanleiding om in te grijpen. Tsunoda verhuisde van Groot-Brittannië naar Italië, waar hij in de buurt van de fabriek van AlphaTauri ging wonen. Met een intensief programma wilde de renstal hem er weer bovenop helpen en dat wierp in de laatste races voor de zomerstop zijn vruchten af met drie puntenfinishes in vier races. Na de onderbreking volgde echter weer een reeks lastige wedstrijden voor Tsunoda met vijf opeenvolgende puntloze races. Bij AlphaTauri had men echter geen probleem met die inconsistentie: “Iedere nieuwkomer in de Formule 1 maakt ups en downs mee. Ik zie niets ongewoons”, zei technisch directeur Jody Egginton daarover.

Hoewel Tsunoda in de laatste zes races slechts twee keer punten scoorde, was er over het algemeen wel weer een stijgende lijn waar te nemen. Zijn prestaties in de kwalificatie werden beter, de foutenlast ging flink omlaag en als beloning daarvoor behaalde hij in Abu Dhabi zijn beste resultaat van het jaar door vierde te worden. Opvallend genoeg viel de opwaartse trend van Tsunoda’s resultaten samen met de samenwerking met Red Bull-reserve Alex Albon, die als rijderscoach optrad.

Foutenlast beperken en verschil met Gasly verkleinen

De moeizame eerste fase van zijn debuutseizoen zorgde voor een duikeling van Tsunoda’s zelfvertrouwen. “Het duurde even voordat ik dat weer op orde had”, gaf hij na afloop van het seizoen ruiterlijk toe. Daar waar hij zelf af en toe twijfelde aan zichzelf, leek dat bij AlphaTauri niet het geval te zijn. De Italiaanse renstal gaf Tsunoda in september al de zekerheid dat hij ook in 2022 op de F1-grid te zien is. “Ik heb er persoonlijk nooit over getwijfeld [dat het contract verlengd zou worden]”, zei Tost. “De sport is zo complex en zo lastig dat je niet mag verwachten dat een jonge coureur de ervaren mannen meteen de weg wijst.”

In 2022 mag Tsunoda het dus opnieuw gaan proberen. De belangrijkste taak die hij dan heeft, is het laag houden van zijn foutenlast. Bovendien kent hij nu vrijwel alle circuits waar hij komend seizoen op gaat racen. Dat gaat wel wat druk met zich meebrengen, want een excuus om ver achter teamgenoot Pierre Gasly aan te rijden heeft hij hierdoor niet meer. In zijn debuutseizoen gaf Tsunoda af en toe veel toe op zijn teamgenoot – die overigens uitstekend in vorm was – maar komend seizoen moet het onderlinge verschil echt een stuk kleiner.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,7 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 6,5 Niels Dijksterhuis 5,5 Bjorn Smit 6,0