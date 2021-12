Eindrapport Williams: De weg naar boven ingeslagen

Het Formule 1-seizoen van Williams

Rapportcijfer: 7,1

Het was een lange en ellendige middag geweest in de Ardennen, maar één coureur kon zijn geluk niet op, toen na vier uur wachten op beter weer besloten werd om de boel de boel te laten op Spa-Francorchamps. Er was alleen een handvol ronden achter de safety car verreden, wat betekende dat George Russell, die een dag eerder voor een enorme stunt had gezorgd door zijn Williams naar de tweede startplek te kwalificeren, samen met Max Verstappen en Lewis Hamilton naar het podium mocht. Omdat minder dan 75 procent van de raceafstand was afgelegd, werden er slechts halve punten toegekend, maar nog altijd was er sprake van een monsterscore voor Williams, dat drie jaar lang de rode lantaarn had gedragen in de Formule 1.

“Het hele team verdient dit”, zei Russell, die vanwege zijn uitstekende kwalificatie-optredens ook wel Mr. Saturday wordt genoemd, voordat hij naar het podium ging. “Er is de afgelopen paar jaar hard gewerkt terwijl dat niet was terug te zien aan onze resultaten. Maar gisteren sloegen we de spijker op zijn kop en daarom staan we nu op het podium. Je mag gerust weten dat ik dit voorafgaand van het seizoen niet verwacht had.” Teamgenoot Nicholas Latifi deed met een negende plaats eveneens een duit in het zakje, zodat Williams tien punten overhield aan de eerste race na de zomerstop. Dat terwijl de renstal uit Grove precies dat aantal ook al had gescoord in de laatste krachtmeting voor het zomerreces. Latifi en Russell waren zevende en achtste geworden in een tumultueus verlopen Grand Prix van Hongarije, die race waarin Hamilton de enige was die plaatsnam op de grid na een code rood.

De punten die Williams in Hongarije en België verzamelde, zorgden ervoor dat Haas verzekerd was van de laatste plaats bij de constructeurs maar ook dat het fletse Alfa Romeo gezien was voor de achtste plek in het kampioenschap. De Zwitserse renstal bleef over het hele seizoen genomen namelijk steken op dertien punten. Russell behaalde na zijn podium in België ook nog een negende plek in Italië en een tiende plaats in Rusland, waarmee de score van Williams uiteindelijk op 23 punten uitkwam. De Brit, die volgend jaar naast Lewis Hamilton bij Mercedes rijdt, had de renstal uit Grove geen mooier afscheidscadeau kunnen geven.

Op de rails

Wellicht belangrijker nog dan de plek waarop Williams in het klassement is geëindigd is de constatering dat er daadwerkelijk goede vooruitgang wordt geboekt door het team, dat op 28 november met het overlijden van Frank Williams zijn naamgever verloor. Medio 2020 werd de formatie overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital en sindsdien wordt de trein die enige jaren geleden al was ontspoord onder aanvoering van voormalig Volkswagen Motorsport-baas Jost Capito wagon voor wagon weer op de rails gezet. Natuurlijk heeft Williams ook geprofiteerd van het feit dat Haas en Alfa Romeo de focus al zeer vroeg naar 2022 hadden verlegd, maar er lijkt inmiddels een aardig fundament te liggen om de komende jaren op verder te bouwen.

Op rijdersvlak zal Alexander Albon volgend jaar de kar moeten trekken, terwijl Latifi aan zijn derde seizoen bij Williams begint. De Britse Thai krijgt een nieuwe kans nadat Red Bull hem voor 2021 aan de kant had geschoven voor Sergio Perez. Albon zal na een seizoen in de DTM en menig uurtje in de Red Bull-simulator in Milton Keynes gebrand zijn om te laten zien dat hij thuishoort in de koningsklasse. De introductie van een compleet nieuwe auto in 2022 biedt Albon in elk geval de kans om de Williams-bolide meteen naar zijn hand te zetten. Mocht hij daar in slagen, dan zou Williams wel eens heel veel plezier aan de oud-teamgenoot van Max Verstappen kunnen beleven.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,3 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 7,5 Niels Dijksterhuis 6,0 Bjorn Smit 7,0