Eindrapport Valtteri Bottas: Andermaal de tweede viool gebleken

Toen Bottas de eerste race van het 71ste Formule 1-seizoen won, leken de woorden over Valtteri 2.0 of 3.0 even werkelijkheid te worden. Later in het jaar zou Bottas zijn tweede (en ook meteen laatste) overwinning van het seizoen laten vergezellen door de volgende boordradio: “To whom it may concern, f*** you.” Het geeft treffend aan dat Bottas zijn criticasters maar wat graag de mond wil snoeren, maar indirect ook dat diezelfde criticasters in 2020 weer het gelijk aan hun zijde hebben gehad. De resultaten ondersteunen die laatste constatering.

Bottas is en blijft zodoende een ideale tweede viool. Geen nieuwe Nico Rosberg en dus geen man om Lewis Hamilton het vuur na aan de schenen te leggen. In kwalificaties doet de Fin dat overigens best aardig, dat verdient op zich al wel lof. Bottas wist zijn teamgenoot – een erkend kwalificatiebeest – in 2020 vijf keer te verslaan op zaterdag. Het verschil in de overige kwalificaties heeft hij ook binnen de perken gehouden. Dat is zonder meer acceptabel. Maar op zondagen laat Bottas zich de kaas te vaak en vooral op beslissende momenten van het brood eten. Hij doet bij vlagen leuk mee en kan absoluut een incidentele zege meepikken, maar voor een titelstrijd is het ook in 2020 weer te weinig gebleken. Niet voor het eerst.

Dat is overigens geen schande. Als tweede rijder doet Bottas het prima: rust in de tent, op Turkije na degelijke optredens en Hamilton niet al teveel in het vaarwater zitten. Hij is zoals Toto Wolff met een slip of the tongue al eens aangaf 'een ideale wingman'. In die rol verdient Bottas ook een goed rapportcijfer, maar de realiteit is dat hij een andere meetlat voor zichzelf hanteert - zoals de bovenstaande boordradio al aangeeft. Bottas wil titelkandidaat zijn en dient ook als zodanig te worden beoordeeld. Langs die meetlat scoort de Fin niet meer dan een krappe voldoende. Slechts twee zeges in een extreem dominante auto en maar liefst 124 punten minder dan zijn teamgenoot, met een extra race achter zijn naam. Tijdens de invalbeurt van George Russell kwam Bottas overigens ook niet bijster goed uit de verf. Kortom: 2020 heeft onbedoeld bevestigd dat Bottas bij Mercedes een geschikte tweede man is en ook blijft.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 5,5 Ronald Vording 6,0 Filip Cleeren 7,0 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 7,0

