Eindrapport Sergio Perez: Racewinnaar eindelijk op waarde geschat

Perez was al jaren een gerespecteerde coureur in de Formule 1, maar 2020 kan – ondanks de rare omstandigheden – wel gezien worden als een doorbraakjaar voor de ervaren Mexicaan. Het lijkt alsof de buitenwacht de prestaties van de 30-jarige Perez nu pas op waarde weet te schatten. Perez reed zijn beste seizoen ooit en werd vierde in het rijderskampioenschap, tegenwoordig goed voor de ‘best of the rest’-titel. Dat had onder meer te maken met het feit dat de Racing Point RP20 verdomd veel leek op de Mercedes W10, maar we constateerden eerder al dat het team slim gebruik heeft gemaakt van de mazen in de Formule 1-wetten.

Perez nam zijn jongere teamgenoot Lance Stroll de afgelopen jaren mee op sleeptouw en dat was ook dit seizoen in zekere zin het geval. De 30-jarige Perez liet aan het begin van het seizoen nog weleens wat liggen met de rappe RP20, met name in de kwalificaties ging het niet altijd even goed. Dat werd tijdens de races echter meer dan goedgemaakt. Afgezien van twee gemiste races, door een positieve coronatest, scoorde hij in de eerste twaalf races waarin hij aan het vertrek kwam ook daadwerkelijk punten. Hij legde daarmee een solide basis voor de vierde plaats in het kampioenschap, maar bewees zijn werkgever ook een dienst in het constructeurskampioenschap.

Waar teamgenoot Stroll verzoop door een tactische misser op Istanbul Park, liet Perez zijn ervaring spreken en eindigde achter de ijzersterke Lewis Hamilton op de tweede plaats. In Bahrein lag hij wederom op podiumkoers, maar ging het in de slotronde mis door een falende Mercedes-krachtbron. De Grand Prix van Sakhir, gehouden op een malle configuratie van het Bahrain International Circuit, bleek de definitieve doorbraak van Perez. Hij greep de zege weliswaar door de missers van Mercedes, maar zo werkt de Formule 1 tegenwoordig. Aan die overwinning valt niets af te dingen, zoveel is duidelijk.

Tot zover de prestaties op de baan. Met al het bovenstaande is het tamelijk bizar dat er zolang onzekerheid was over de F1-toekomst van Perez. Bij Racing Point (volgend seizoen Aston Martin) koos men voor een andere ervaren man: Sebastian Vettel. Niet bepaald een chique beslissing van de renstal, Perez stond eerder aan de basis van de redding van Force India. De zitjes bij andere teams werden langzaam maar vergeven, maar de naam van Perez werd nog niet opgeschreven. Het tweede zitje bij Red Bull was een buitengewoon mooie kans voor de man, maar hij was wel afhankelijk van het soms onnavolgbare management van de energiedrankenfabrikant. Dat hield Alex Albon lang de hand boven het hoofd. Iedereen was het erover eens dat Perez in 2021 op de Formule 1-grid moet staan en uiteindelijk kwam er dan toch witte rook toen de Mexicaan aangekondigd werd als teamgenoot van Max Verstappen.

Het wordt razend interessant om te zien hoe Perez zich volgend seizoen gaat ontwikkelen bij Red Bull Racing. De almachtige Helmut Marko verwacht dat Perez zich als de perfecte nummer twee gaat schikken achter kopman Verstappen, Perez heeft daar zelf waarschijnlijk een ander idee over. Vanwege het eenjarige contract dat hij getekend heeft, staat de druk vanaf de start van het seizoen direct op de ketel.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 8,0 Filip Cleeren 8,5 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 9,0

