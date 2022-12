Eindrapport Sergio Perez: Op zijn plek gezet door Max Verstappen

Het Formule 1-seizoen van Sergio Perez

Positie in het wereldkampioenschap: 3

Aantal WK-punten: 305

Aantal overwinningen: 2

Beste startplaats: Pole-position (Saudi-Arabië)

Beste resultaat: Overwinning (Monaco, Singapore)

Rapportcijfer: 7,5

Eind 2021 stak Sergio Perez zijn ambities voor zijn tweede seizoen in dienst van Red Bull Racing niet onder stoelen of banken: een gooi naar de wereldtitel doen. Als coureur bij een topteam moet dat natuurlijk ook het doel zijn. En na een jaar met verve de rol van ideale teamgenoot te hebben vervuld, was het ook niet meer dan logisch dat de Mexicaan in 2022 voor eigen kansen wilde rijden. Maar nog los van het feit dat het antwoord op de vraag of Perez kampioenschapsmateriaal is 'nee' luidt, moet hij inmiddels toch ook beseffen dat er no chance in hell is dat hij Formule 1-kampioen wordt, zolang Max Verstappen zijn teamgenoot is.

Perez was zelf in de veronderstelling dat hij Verstappen wel kon verslaan, nu hij wat meer ervaring had met het rijden voor Red Bull. Bovendien had de Limburger door de introductie van een compleet nieuwe auto niet het voordeel meer dat hij al meer vertrouwd was met de wagen. Aanvankelijk zag het er goed uit wat Perez liet zien. Hij deed in de kwalificatie weinig onder voor Verstappen en in Saudi-Arabië, Monaco en Azerbeidzjan was hij zelfs de snellere van de twee Red Bull-rijders. Ook in de races presteerde hij solide en na een zege in Monaco leek het er even op dat hij inderdaad voor de titel mee kon doen. Aan zelfvertrouwen ontbrak het hem op dat moment niet.

Perez kon aan het begin van het seizoen prima uit de voeten met de Red Bull RB18, terwijl Verstappen meer moeite had om een goed gevoel in de auto te krijgen. Daar kwam echter verandering in naarmate de wagen verder werd ontwikkeld en het gewicht van de bolide omlaag werd gebracht. De RB18 werd door de updates overall sneller, maar tegelijkertijd werd de auto lastiger om af te stellen. Verstappen kon daar beter mee omgaan dan Perez. Daarbij kreeg de auto een sterkere voorkant, zodat er scherper kon worden ingestuurd en Verstappen de bochten weer meer kon aanvallen zoals hij gewend was.

Het onderlinge verschil in de kwalificaties liep op en ook in de races kon Perez niet meer aan Verstappen tippen. Hoe groot het verschil in performance was geworden tussen de twee Red Bull-coureurs, werd pijnlijk duidelijk in de Grand Prix van België, waar de Mexicaan zeventien seconden achter Verstappen als tweede finishte, terwijl hij als tweede aan de race was begonnen en zijn Nederlandse collega vanwege een gridpenalty van de veertiende startplek moest vertrekken. Alleen in Singapore, waar Verstappen de pole-position en daarmee goed mogelijk een zege misliep doordat het team aan het einde van de kwalificatie een fout had gemaakt met de hoeveelheid brandstof in zijn tank, zou Perez nog een overwinning boeken.

Verstappen bleek uiteindelijk een klasse apart in 2022, waardoor er voor Perez niet meer in zat dan een gevecht met Charles Leclerc om de tweede plek in het klassement. Om iets wat eerder in het seizoen was voorgevallen kreeg hij in Brazilië echter geen hulp van Verstappen, zodat hij met hetzelfde aantal punten als Leclerc afreisde naar de seizoensafsluiter. In de laatste race ging Perez voor een tweestopper, waarop Ferrari met Leclerc voor een eenstopper opteerde, waarmee het Italiaanse team voor de verandering eens strategisch juist zat: Leclerc finishte vóór Perez als tweede in Abu Dhabi en ging er zo met de tweede plaats in het WK vandoor.

Dat Perez de tweede plek misliep, kan hij echter alleen zichzelf aanrekenen. In handen van Verstappen was de RB18 goed voor vijftien overwinningen, de coureur uit Guadalajara zegevierde slechts twee keer. Of hij in 2023 wel voor de titel kan strijden? Red Bull-baas Helmut Marko gelooft er niet in. "Checo kan zeker één of twee races winnen. Maar ik zie het momenteel niet gebeuren dat hij over een heel seizoen met Max kan strijden", zei hij onlangs in Bild. "Ik zie het in het algemene zin sowieso niet gebeuren dat iemand Max met hetzelfde materiaal kan verslaan." Zoals gewoonlijk zijn de woorden van Marko hard maar fair. Perez is een waardevolle kracht voor Red Bull, maar andermaal is duidelijk geworden dat hij niet aan het niveau van Max Verstappen komt. Bij lange na niet.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 7 Bjorn Smit 7,5 Mark Bremer 7,5