Eindrapport Ricciardo: Honey badger verstevigt reputatie

Daniel Ricciardo vertrok in 2018 voor heel wat centen naar Renault om daar de leider van het Enstone-project te worden. Ricciardo had bij Red Bull zijn handen vol aan Max Verstappen, maar was door zijn zeven Formule 1-overwinningen wel een man met een grote status. Een knauw kreeg die status in zijn eerste seizoen Renault misschien niet, maar de honey badger kon met de Franse constructeur niet echt uitblinken.

Teamgenoot Nico Hülkenberg kon aardig mee met Ricciardo, maar werd voor het seizoen 2020 vervangen door de terugkerende Esteban Ocon. Ocon had duidelijk meer moeite met Ricciardo, die duidelijk meer vat had op de Renault RS20 en vooral in de kwalificatie Ocon keer op keer iets te snel af was.

Er ontbrak echter nog iets bij Renault: podiums. Zowel Ricciardo als Hülkenberg grepen er in 2019 telkens naast wanneer zich een kans aandiende. Ook in 2020 leek het weer net niet te worden na enkele vierde en vijfde plaatsen voor Ricciardo. Tot de enerverende Eifel Grand Prix op de Nürburgring, waar Ricciardo eindelijk beslag legde op de derde plaats. Dat kostte teambaas Cyril Abiteboul overigens een tattoo na een verloren weddenschap met Ricciardo.

Ricciardo deed er in Imola, twee races later, nog een tweede podium bij en bouwde daarmee een stilaan onoverbrugbare kloof uit op Carlos Sainz en Alexander Albon in de strijd voor de vijfde plaats in het eindklassement, een positie die hij uiteindelijk vast wist te houden met 119 gescoorde punten.

Met die vijfde eindpositie en twee podiums heeft Ricciardo na een matig eerste seizoen bij Renault weer de schijnwerpers opgeëist. Ricciardo zal echter niet samen met Renault proberen om beter te doen dan de vijfde plek bij de constructeurs, want al vroeg in het seizoen besloot de Australiër om vanaf 2021 de overstap te maken naar McLaren, dat in 20202 op de valreep derde werd. De tijd zal leren of de Ricciardo de juiste keuze maakte dan wel spijt zal krijgen van zijn transfer. Wat wel duidelijk is na 2020 is dat de nu 31-jarige Danny Ric stilaan op zijn toppunt zit en een wagen verdient die bij zijn talent past. De vraag is of hij die zal krijgen.

Cijfers van de redactie: