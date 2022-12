Het Formule 1-seizoen van Red Bull Racing

Rapportcijfer: 9,1

Na in 2021 tot en met de laatste race in Abu Dhabi voor de rijderstitel te hebben gestreden, was het de vraag hoe Red Bull dit jaar voor de dag zou komen. Zou het loeizware gevecht met Mercedes een negatieve impact hebben gehad op de ontwikkeling van de compleet nieuwe auto die voor 2022 moest worden ontwikkeld? Of zou topontwerper Adrian Newey ondanks de enorme inspanning die het team vorig jaar moest leveren toch weer met een meesterwerk op de proppen komen?

Dat laatste bleek het geval, al was de RB18 geen ‘instant hit’. Er moest aan het begin van het kampioenschap nog een beetje aan geschaafd worden. Zo was er in de eerste races een brandstofpomp die voor DNF’s zorgde en kampte de auto aanvankelijk met wat overgewicht. Ferrari bleek aan het begin van het seizoen over de snelste wagen te beschikken, maar dankzij de verbeterde Honda-motor kon Red Bull in de races toch een vuist maken en voor de overwinningen meevechten.

De RB18 paste in eerste instantie beter bij de rijstijl van Sergio Perez dan bij die van Max Verstappen. Het hielp de coureur uit Guadalajara om goed aan zijn tweede seizoen bij Red Bull te beginnen. In Saudi-Arabië pakte hij zijn eerste pole-position, maar had hij in de race de pech dat kort nadat hij een pitstop had gemaakt, de safety car naar buiten kwam, waar zijn naaste belagers van konden profiteren. Perez moest hierdoor genoegen nemen met P4. Tweede plaatsen waren er daarna in de GP’s van Australië, Emilia-Romagna en Spanje, alvorens er in Monaco werd gewonnen. Even leek Perez een woordje mee te kunnen spreken in de titelstrijd, maar de updates waar Red Bull gedurende het seizoen mee kwam, zorgden ervoor dat de auto steeds beter bij de rijstijl van Verstappen begon te passen - de Nederlander heeft een voorkeur voor een sterke voorkant en staat erom bekend goed uit de voeten te kunnen met een ‘losse’ achterkant - en minder bij Perez’ manier van rijden. Daarbij slaagde het team erin om het gewicht van de auto omlaag te brengen, wat de wagen minder ‘lui en log’ maakte bij het insturen, al had dit als bijgevolg dat de auto lastiger werd om af te stellen, iets waar vooral Perez moeite mee had.

De ontwikkeling van de RB18 pakte dus gunstig uit voor Verstappen en dat was te merken. In de kwalificatie kwam Red Bull geregeld nog tekort ten opzichte van Ferrari, maar op zondag had niemand wat in te brengen tegen het tempo dat Verstappen met de RB18 wist te rijden. Doordat Ferrari ook nog eens links en rechts punten liet liggen, was bij het ingaan van de zomerstop eigenlijk al wel duidelijk dat Verstappen er voor het tweede jaar op rij met het kampioenschap vandoor zou gaan. Dat dit uiteindelijk met enorm groot machtsvertoon gebeurde, daar verraste de Limburger zelfs zichzelf mee. Met vijftien overwinningen in een seizoen vestigde Verstappen een nieuw record en ook scoorde niet eerder iemand zoveel punten in een kampioenschap als hij: 454 stuks.

Maar niet alles liep op rolletjes. Zo moest Verstappen zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie in Singapore afbreken omdat er niet genoeg brandstof in de auto zat. Hij moest hierdoor genoegen nemen met de achtste startplaats, terwijl hij op weg leek naar de pole-position. Ook werd later in het seizoen duidelijk dat Red Bull in 2021 over de budgetlimiet was gegaan, doordat het op een paar punten de regels iets anders had geïnterpreteerd dan de FIA. Mogelijk dat het team daar volgend jaar nog last van krijgt, doordat het als straf minder tijd in de windtunnel mag doorbrengen en in CFD-simulaties mag steken, terwijl het als regerend kampioen al de minste ontwikkelingstijd van iedereen krijgt. Verder was er nog het akkefietje rond de stalorder die Verstappen aan het einde van de race in Brazilië naast zich neerlegde. De commotie die daarna ontstond, had voorkomen kunnen worden als het team vooraf beter intern had gecommuniceerd.

Hoewel een tweede plaats van Perez in de WK-stand het helemaal had afgemaakt, kan Red Bull terugkijken op zijn meest succesvolle seizoen in de Formule 1 tot nu toe. Daarmee is 2022 een prachtig eerbetoon aan de tijdens het weekend van de Amerikaanse GP overleden Dietrich Mateschitz, de man die aan de basis stond van alles.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 9 Ronald Vording 9,5 Niels Dijksterhuis 8,5 Bjorn Smit 9,5 Mark Bremer 9