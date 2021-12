Eindrapport Red Bull Racing: Alle puzzelstukjes eindelijk op hun plek

Het Formule 1-seizoen van Red Bull Racing

Rapportcijfer: 8,9

Bij de eerste race in Bahrein wordt al duidelijk dat 2021 wel eens een ander jaar kan worden dan de zeven voorgaande. Red Bull heeft voor de verandering eens een vliegende start, doordat de problemen die er vorig jaar nog met de achterkant van de auto waren - Max Verstappen en Alexander Albon worstelden in 2020 met een instabiele achterzijde - voor dit jaar zijn verholpen. Daarnaast heeft Mercedes het aan het begin van het seizoen juist moeilijker dan voorheen als gevolg van enkele nieuwe regels ten aanzien van de vloer; die blijken meer in het nadeel te zijn van de teams die met een lage rake rijden, waaronder Mercedes dus, dan van de teams die voor een hoge rake hebben gekozen, zoals Red Bull.

De vliegende start is mede te danken aan motorpartner Honda, die de introductie van een volledig nieuwe krachtbron een jaar naar voren besloot te halen na de beslissing om eind 2021 uit de Formule 1 te stappen. De nieuwe motor van Honda doet qua vermogen nauwelijks onder voor die van Mercedes én is bovendien uiterst betrouwbaar. Verstappen zou aan drie motoren voldoende hebben gehad om het einde van het seizoen te halen, ware het niet dat er een exemplaar verloren gaat bij de harde crash op Silverstone. Ter vergelijking: Valtteri Bottas jaagt er dit jaar maar liefst zes Mercedes-motoren doorheen. Honda levert zo een cruciale bijdrage aan Red Bulls ultieme gooi naar het kampioenschap en daarmee krijgt het laatste Formule 1-avontuur van de Japanse autofabrikant, dat zes jaar geleden een bijzonder stroeve start kende bij McLaren, alsnog het gedroomde einde.

Sterk uit de startblokken

Bovenstaande zaken houden in dat Max Verstappen meteen vanaf de eerste race mee kan strijden voor Grand Prix-overwinningen, terwijl zeges in andere jaren meestal pas ergens tijdens de tweede seizoenshelft in zicht komen. De pole-position voor de seizoensouverture in Bahrein is in dat opzicht een teken aan de wand, al heeft Mercedes in de race tactisch de overhand. Verstappen ligt na alle pitstops tweede, maar maakt het aan het einde van de race nog bijzonder spannend door het gat met Hamilton volledig dicht te rijden. Met nog vier ronden te gaan komt er een inhaalpoging voor de leiding, alleen gaat Verstappen daarbij buiten de witte lijnen waardoor hij de eerste positie kort daarna retour moet doen aan Hamilton. Met dat gevecht in de slotfase van de Bahreinse Grand Prix is de toon voor het Formule 1-seizoen 2021 echter gezet.

Verstappen heeft meteen in de smiezen dat hij over een auto beschikt waarmee hij iets moois kan neerzetten en lijkt daar in de races ook naar te handelen. Hamilton lijkt zich onmiddellijk te realiseren dat een achtste wereldtitel behoorlijk wat voeten in aarde heeft en maakt over de boordradio geregeld een nerveuze indruk. Mercedes staat onder druk en tijdens de tweede race in Imola lijkt het al te kraken bij de formatie die sinds het begin van het hybride tijdperk in 2014 de Formule 1 domineerde. Lewis Hamilton schuift na een natte openingsfase van de wedstrijd van de baan en belandt in de grindbak, waarna hij flink moet knokken om nog tweede te worden. Valtteri Bottas rijdt nog geen deuk in een pakje boter en ligt negende wanneer hij samen met nota bene zijn opvolger George Russell, die met zijn Williams de Mercedes hoopt in te halen, op hoge snelheid uit de race crasht.

In Monaco, een plek waar Verstappen in het verleden niet zijn meest glorieuze momenten beleefde, lijkt de Limburger de pole-position te grijpen, totdat lokale held Charles Leclerc zijn auto in de vangrail besluit te parkeren. De Ferrari-coureur heeft op dat moment de snelste tijd in handen en mag dientengevolge van pole starten, maar op zondag wordt tijdens de ronden naar de grid duidelijk dat de versnellingsbak schade heeft opgelopen, waardoor Verstappen een lege eerste startplek naast zich treft. Een dominante zege volgt, waarna er voor het eerst in de Formule 1-historie een Nederlander aan de leiding van het WK gaat.

In de straten van Baku lijkt Verstappen een belangrijke slag te kunnen slaan, maar een klapband op het lange rechte stuk gooit vlak voor het einde roet in het eten. Hamilton profiteert echter niet. Bij de herstart staat zijn rembalans nog verkeerd, waardoor hij bij de eerste bocht rechtdoor schiet en buiten de punten finisht. Dat Verstappen dit jaar een serieuze kandidaat is voor de wereldtitel, wordt daarna echter wel duidelijk met drie achtereenvolgende overwinningen in de GP’s van Frankrijk, Stiermarken en Oostenrijk. Tijdens de eerste ronde op Silverstone is er de fameuze clash met Hamilton, waarmee de titelstrijd definitief in alle hevigheid losbarst, en in Hongarije zorgt Bottas er met een kapitale remfout bij de eerste bocht voor dat Verstappen de volledige wedstrijd met een halve vloer moet rijden, waardoor er niet meer in zit dan de negende plaats.

Mercedes komt terug, beslissing in extremis

Na de zomerstop begint Verstappen voortvarend aan de tweede seizoenshelft. In België kan hij na een kletsnatte middag 12,5 punten voor de zege bijschrijven en in Zandvoort boekt hij onder het toeziend oog van de gehele natie een knappe thuisoverwinning. Maar Mercedes weet nog een stap te maken met de auto, waardoor de krachtsverhoudingen weer lijken te kantelen. In Amerika klopt Verstappen Hamilton nog op strategie, waarmee Red Bull laat zien ook op dat vlak Mercedes aan te kunnen, en in Mexico levert een bliksemstart Verstappen de volle buit op. In Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië is Hamilton echter niet te stoppen, zodat beide kemphanen met hetzelfde aantal punten naar Abu Dhabi afreizen voor de allesbeslissende laatste race. Op het Yas Marina Circuit lijkt Hamilton aanvankelijk op weg naar de overwinning en daarmee de titel, maar met hulp van een late safety car-fase is het alsnog Verstappen die er op spectaculaire wijze met het kampioenschap vandoor gaat.

Red Bull pakt zo na een lang en slopend seizoen, waarin teambazen Christian Horner en Toto Wolff naast de baan ook voor het nodige vuurwerk zorgen, voor het eerst sinds 2013 weer een rijderstitel. Helmut Marko noemde het kampioenschap van Verstappen onlangs ‘de grootste sportieve prestatie van Red Bull Racing tot dusver’. “Max Verstappen en wij als team moesten de strijd aangaan met veelwinnaar Mercedes na zeven jaar van complete dominantie in het hybride tijdperk. Dat is met waanzinnig veel ups en downs gepaard gegaan”, vatte de adviseur van Red Bull het seizoen voor Motorsport.com samen. “We zijn de laatste race eerlijk gezegd met veel meer spanning en ook veel meer nervositeit ingegaan dan ooit tevoren. Vooral omdat we wisten: ‘Nu wordt het erop of eronder in Abu Dhabi’. In dat opzicht is deze titel veel zwaarder bevochten dan al onze eerdere successen.” De redactie van Motorsport.com Nederland beoordeelde het seizoen van Red Bull met een 8,9, het hoogste cijfer van alle teams in 2021 en een half punt hoger dan Mercedes kreeg.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 9,0 Ronald Vording 9,0 Koen Sniekers 9,0 Niels Dijksterhuis 8,5 Bjorn Smit 9,0