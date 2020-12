Eindrapport Red Bull: Hoge verwachtingen gecreëerd, niet waargemaakt

Het is inmiddels een gevleugelde uitspraak, daterend van begin 2020: "De beste winter ooit." Het is haast overbodig om te benoemen wie deze woorden heeft uitgesproken, de gedachten gaan immers meteen uit naar Helmut Marko. De Oostenrijker creëerde hoge verwachtingen voor dit jaar en rekende op een titelstrijd, maar de combinatie Red Bull-Honda heeft niet kunnen leveren. Weer niet, zou je met een meer cynische blik kunnen zeggen.

Dit is overigens geen aanleiding om Marko voor gek te verklaren - hetgeen ten onrechte wel geregeld gebeurt. De werkelijkheid is gewoon dat Mercedes een nog grotere stap heeft gezet in de wintermaanden. Hadden Marko en co dat dan niet kunnen weten? Ja en nee luidt het genuanceerde antwoord. Natuurlijk mag je verwachten dat een kampioensformatie ijzersterk blijft en wellicht was het ook verstandiger geweest om minder hoog van de toren te blazen als Red Bull. Anderzijds heeft Mercedes vriend en vijand verbaasd met een immense stap voor het seizoen 2020. Stabiele reglementen leken convergentie in de hand te werken, maar met DAS, een vernieuwde achterwielophanging en sterk verbeterde motor imponeerde Mercedes juist.

Dit alles maakt dat het seizoen van Red Bull niet volkomen geslaagd kan worden genoemd. Met een wereldtitel als inzet, vallen de resultaten van het kalenderjaar 2020 tegen. Daarnaast is de eeuwige achilleshiel van Red Bull nog niet verholpen: pover aan het F1-seizoen beginnen. De motorische uitvalbeurten van Honda hebben evenmin geholpen. Met het einde van het jaar in zicht wist Red Bull de kloof wel gestaag te dichten, maar vraag is hoeveel er begin 2021 nog van dat momentum over is. Zo heeft Mercedes de W11 al vroeg opgegeven en aerodynamische doorontwikkelingen - in tegenstelling tot Red Bull - bewaard voor de auto van volgend jaar.

Desondanks moet het verdict ook weer niet doorslaan in al te veel negativisme. Met Max Verstappen heeft Red Bull nog altijd de enige coureur in de gelederen die Mercedes in 2020 het vuur na aan de schenen heeft kunnen leggen. Ferrari is eind 2019 als een kaartenhuis in elkaar gedonderd, waardoor Red Bull als enige uitdager is overgebleven, met P2 bij de constructeurs als logisch gevolg en twee overwinningen als herinneringen om mee te nemen. Verder is het vooral zaak om richting volgend seizoen te leren van 2020 en eigenlijk ook de jaren daarvoor. De auto moet vanaf de eerste race meer allround zijn dan de RB16 (voor zover mogelijk met stabiele reglementen), Honda moet over de brug komen met een betere motor en tot slot moet Verstappen meer steun krijgen van een sterkere tweede rijder. Resumerend is 2020 dus niet zo slecht geweest, maar ook zeker niet het jaar waar men bij Red Bull zelf op hoopte.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,0 Filip Cleeren 7,5 Mike Mulder 7,5 Bjorn Smit 8,0

