Eindrapport Mercedes: Weer ongrijpbaar dankzij sublieme innovaties

Toen Valtteri Bottas bij het opkomen van het rechte stuk van het Circuit de Barcelona-Catalunya het stuur van de W11 naar zich toetrok, ging er een golf van ongeloof door het mediacentrum. ‘Wat is dit’ viel er van de gezichten af te lezen. Terugkijkend is dat eigenlijk ook meteen het meest veelzeggende moment uit het jaar van Mercedes te noemen. Alle symboliek zat daar al in: terwijl concurrenten zich rijk rekenden – want ja de reglementen zijn toch stabiel, dus wat is er voor Mercedes nog mogelijk? – heeft het Zuid-Duitse merk zichzelf opnieuw uitgevonden.

Het is de handtekening van een ware kampioensformatie: niet op de lauweren rusten, maar blijven innoveren om de tegenstand steeds een stap voor te zijn. Toto Wolff en de zijnen hebben dat aspect tot kunst verheven in de moderne Formule 1. De benoemde innovatie met het stuursysteem - natuurlijk beter bekend als Dual Axis Steering of kortweg DAS - is slechts één van de vele voorbeelden van die innovatiedrift. Want wat te denken van de compleet vernieuwde achterwielophanging of de sterk verbeterde krachtbron? Dat laatste is gek genoeg ingegeven door de overmacht van Ferrari op motorisch vlak in 2019. De Scuderia had die positie op ietwat dubieuze wijze verworven, maar dat doet hier niet ter zake. Veel belangrijker is dat Wolff en co zeer gebrand waren op het heroveren van de koppositie en dat met een verschrikkelijk sterke motor rap voor elkaar hebben gekregen.

Naast dit technische verhaal is het op menselijk vlak ook erg knap dat Wolff zijn team al jarenlang hongerig en messcherp houdt. In topsport kan er na vele successen een vorm van verzadiging optreden, maar daar is bij Mercedes niks van te merken. Zelfs personele wisselingen, zoals in de technische afdeling of na het vertrek van Andy Cowell, zijn tot dusver goed opgevangen. Bij een vertrek van Wolff zelf zou dat een stuk lastiger worden, waardoor het voor Mercedes extreem goed nieuws is dat de Oostenrijker nog drie jaar in zijn huidige rol doorgaat. Dat eventuele wijzigingen op rijdersvlak niet eens onoverkomelijk zijn, hebben we wel aan de invalbeurt van George Russell gezien. De basis van Mercedes is gewoon ijzersterk en juist daar hebben rivalen de tanden keer op keer op stukgebeten. Zo ook in 2020 weer…

