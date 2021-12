Eindrapport Mercedes: Sterk op de baan, maar verliezen blijkt lastig

Het Formule 1-seizoen van Mercedes

Rapportcijfer: 8,4

Tegenstand in het hybride tijdperk, Mercedes heeft er relatief weinig van gehad. In de eerste seizoenshelften van 2017 en 2018 kon Ferrari ze het vuur aan de schenen leggen met Sebastian Vettel, maar na de zomerstop bleek het snel gedaan met de pret. Het valt dan ook niet te vergelijken met de tegenstand die Mercedes in 2021 heeft gekregen en juist dat aspect is in de voorbije weken aan de oppervlakte gekomen op een manier die niet meteen de schoonheidsprijs verdient.

Van aangepaste vloer tot snelste auto

Voordien moet echter het sportieve plaatje aan bod komen. Zo kwamen Wolff en co bij de wintertest in Bahrein voor een negatieve verrassing te staan. Mercedes was niet bovenaan de tijdenlijst te vinden en worstelde eigenlijk in de anonimiteit. Alhoewel Wolff zijn oprechte zorgen uitsprak, dacht menigeen in de paddock nog aan verstoppertje spelen. Want ach, hadden we dit spelletje allemaal niet eerder gezien? Mercedes dat probeert iedereen zand in de ogen te strooien om bij de seizoensopener ongenadig hard terug te slaan. Het was een scenario waren velen hun geld wel op durfden in te zetten, al zou dat - ondanks de zege van Hamilton in Bahrein - een duur grapje zijn.

De zwartgemaakte Zilverpijlen bleken door het lage rake-concept wel degelijk harder geraakt door de aangepaste vloer dan Red Bull. De formatie van Max Verstappen heeft door de hoge rake een diffuser die groter is in volume, Mercedes kon dat dankzij de langere wielbasis compenseren met de achterste vloersectie. Dat gedeelte kon het merk met de ster goed als een verlengstuk van de diffuser gebruiken, al moet de nadruk hier op het woordje 'kon' liggen. Door de diagonale inkeping en het verbod op de zogenaamde 'enclosed holes' kreeg het Mercedes-concept namelijk een aanzienlijke knauw in 2021. Geen verstoppertje spelen dus, maar echt werk aan de winkel.

De manier waarop Mercedes dat werk heeft verzet, verdient lof. Zo beschikte Lewis Hamilton in de tweede seizoenshelft weer vaak over de snelste auto van het veld en heeft Mercedes de zaak met meerdere updates perfect omgedraaid. Het toont ook meteen aan hoe zo'n geoliede machine de kampioensformatie van Wolff is. De achtervleugel waarmee in Brazilië is gereden, was met de kennis van nu misschien niet in de haak, maar los daarvan was het totaalpakket van de tweede seizoenshelft wel ijzersterk. De schade van Bahrein was met andere woorden gerepareerd en de verloren hoeveelheid downforce opgevangen. Het heeft Mercedes de achtste constructeurstitel op rij opgeleverd en leek Hamilton in Abu Dhabi ook zijn achtste wereldtitel op te leveren.

Niet groots in verlies

Een late safety car besloot zoals bekend anders en wat er daarna is gebeurd, zegt eveneens iets over Mercedes. Het heeft het normaal zo chique team van een hele andere kant laten zien. Het team is groots in zegevieren, maar bleek dat met Wolff voorop niet meteen in omgaan met verlies. Als verliezen een kunst is, dan heeft Mercedes laten zien dat kunstje nog niet helemaal te beheersen. Wellicht maakt juist dat het team tot pure winnaars en is het een bouwsteen van succes, maar het opdraven met een advocaat en hardop spreken van manipulatie doet de sport meer kwaad dan goed.

Het heeft de zondag op het Yas Marina Circuit - waarop Mercedes overigens niet voor het eerst tactisch steken heeft laten vallen - tot een soort soap gemaakt en heeft het merk Mercedes misschien ook niet de allerbeste reclame opgeleverd. Het maakt overigens ook dat Mercedes een hoog rapportcijfer verdient voor de ommekeer en al het werk in de fabriek, maar dat de gang van zaken na het vallen van de vlag toch een ietwat vreemde nasmaak oplevert. Niet alleen bij Wolff en Hamilton, maar op een hele andere manier ook bij de neutrale Formule 1-kijker.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 8,0 Koen Sniekers 9,5 Niels Dijksterhuis 8,0 Bjorn Smit 8,5