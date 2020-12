Eindrapport McLaren: De magere jaren zijn definitief voorbij

De woorden ‘vergane glorie’ werden de afgelopen jaren vaak in verband gebracht met de naam McLaren, het imago van het ooit zo machtige merk had flink wat schade geleden. Het avontuur met motorleverancier Honda mislukte jammerlijk, Fernando Alonso veranderde bij het team in een klagende, zeurende en steunende oude man (we zijn benieuwd naar 2021) en de F1-carrière van Stoffel Vandoorne werd binnen een paar jaar om zeep geholpen. Vorig jaar eindigde McLaren ook al met een positieve balans op de vierde plaats bij de constructeurs, maar na 2020 kunnen we definitief constateren dat de zeven magere jaren van de formatie voorbij zijn. Met een derde plek bij de constructeurs is de formatie definitief terug in de (sub-)top, ondanks dat er ook dit jaar nog zorgen waren over de toekomst van de formatie.

Aan het begin van de coronacrisis leende men 150 miljoen pond bij de nationale bank van Bahrein, werd het McLaren Technology Centre in Woking in de verkoop gezet. Er waren wel degelijk problemen. Kort voor het eind van het seizoen werd een deel van die problematiek weggenomen door de komst van een Amerikaanse investeringsmaatschappij, die voor een kapitaalinjectie moet zorgen. Daarmee kan McLaren doorbouwen aan de toekomst, dit jaar werd al een goede stap in de juiste richting gezet. Dat is een verdienste van Andreas Seidl en Zak Brown, die het team weer op de rails gezet hebben. De komst van James Key was nog zo’n sleutelfactor in de wederopstanding van McLaren.

McLaren kende met een derde plaats van Lando Norris een vliegende start op de Red Bull Ring. Carlos Sainz had het aan het begin van het seizoen iets lastiger omdat hij meermaals te maken kreeg met mysterieuze technische problemen. Deze werden uiteindelijk opgelost, maar daardoor verliet Sainz Engeland wel met een dubbele nulscore. In België kon hij zelfs niet eens aan de start verschijnen. Sainz maakte dat vervolgens goed met een tweede plaats in de chaotische GP van Italië, waar ook Norris goed was met een vierde plaats. Ten opzichte van Racing Point stonden de coureurs van McLaren minder vaak op het podium, maar in de breedte was het team gewoon sterker. Ook op tactisch vlak was men in Woking vaak van de partij. Dat resulteerde aan het eind van het seizoen in een derde plaats bij de constructeurs.

Met Norris als vaste waarde en de nieuwe aanwinsten Daniel Ricciardo en Mercedes als motorleverancier heeft het er alle schijn van dat de magere jaren van McLaren achter de rug zijn. Maar of er dan nu zeven vette jaren aan komen?

Cijfers van de redactie: