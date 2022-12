Het Formule 1-seizoen van Max Verstappen

Positie in het wereldkampioenschap: 1

Aantal WK-punten: 454

Aantal overwinningen: 15

Beste startplaats: Pole-position (Emilia-Romagna, Canada, Oostenrijk, Nederland, Japan, Mexico, Abu Dhabi)

Beste resultaat: Overwinning (Saudi-Arabië, Emilia-Romagna, Miami, Spanje, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Hongarije, België, Nederland, Italië, Japan, Verenigde Staten, Mexico, Abu Dhabi)

Rapportcijfer: 9,3

“Het is nog een lang seizoen, maar op dit moment denk ik dat we 45 races nodig hebben”, zei Max Verstappen kort nadat hij in Australië voor de tweede keer was uitgevallen. De Nederlander stond na drie races op 36 punten achterstand en zag het somber in. Het kan verkeren.

Verstappen voelde zich aanvankelijk niet helemaal op zijn gemak in de RB18. De Limburger heeft graag een sterke voorkant om scherp in te kunnen sturen en staat erom bekend goed om te kunnen gaan met een wispelturige achterzijde. De laatste creatie van Adrian Newey ontbeerde die eigenschappen aan het begin van het seizoen. Desondanks kon hij mede dankzij de goede topsnelheid van Red Bull wel in de voorste gelederen meestrijden in de eerste races, en op het snelle stratencircuit van Jeddah zelfs de overwinning opeisen na een fraai duel met Charles Leclerc.

Er lonkte een leuke titelstrijd tussen twee coureurs van dezelfde generatie, ware het niet dat Ferrari Leclerc strategisch en operationeel nogal eens in de steek liet, waardoor de Monegask de nodige punten misliep. In Spanje completeerde Verstappen een hattrick aan overwinningen, na daarvoor in Imola en Miami te hebben gewonnen, en nam hij de leiding in het kampioenschap over van Leclerc, die in Barcelona uitviel door een motorisch probleem.

In Azerbeidzjan triomfeerde Verstappen opnieuw, nadat Leclerc wederom met een motorprobleem was uitgevallen, en in Canada was er een zege na een vermakelijk duel duel met Carlos Sainz. Ondertussen begon de RB18 steeds beter te passen bij de rijstijl van Verstappen, naarmate de auto verder werd ontwikkeld en lichter werd gemaakt, waarmee een ongenaakbare combinatie ontstond. Voor de zomerstop zette de Red Bull-rijder nog een paar ferme stappen richting zijn tweede wereldtitel door in Frankrijk en Hongarije (vanaf de tiende startplaats) te winnen. Met een voorsprong van liefst tachtig punten kon Verstappen met een gerust hart op vakantie.

Na de zomerpauze ging Verstappen verder met waar hij gebleven was door ook de races in België, Zandvoort en Italië op zijn naam te schrijven, waarbij vooral de zege in Spa indrukwekkend was doordat hij door een motorische gridstraf als veertiende moest starten maar de wedstrijd uiteindelijk met ruime voorsprong zou winnen. Inmiddels was duidelijk: die tweede titel was slechts een kwestie van tijd. Na een teleurstellend weekend in Singapore - Verstappen was snel genoeg voor de pole, maar moest zijn laatste snelle ronde afbreken omdat er niet genoeg brandstof in de tank zat - werd het kampioenschap veiliggesteld in Japan, al was daar in eerste instantie wel wat verwarring over doordat niemand doorhad dat de FIA volledige punten zou toekennen voor een race waarvan maar iets meer dan de helft van het aantal ronden verreden was.

In Austin versloeg Verstappen zijn oude rivaal Lewis Hamilton voor de overwinning, nadat hij door een defecte wielmoer veel tijd verloor in de pits. De zege kwam na een emotioneel weekend voor hem en het team, vanwege het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Ook op dit soort zware momenten weet Verstappen dus het hoofd koel te houden. Met een eerste en derde plek op de Texaanse omloop was na de rijderstitel ook de constructeurstitel - de eerste voor Red Bull sinds 2013 - een feit. Van rustig achterover leunen bleek tijdens de laatste drie races van het seizoen allerminst sprake bij Verstappen. In Mexico en Abu Dhabi toonde hij nog eens zijn superioriteit op het gebied van bandenmanagement door beide races gecontroleerd vanaf pole te winnen. En in Brazilië legde hij aan het einde van de race een teamorder naast zich neer door niet aan de kant te gaan voor Sergio Perez. Er werd een rekening vereffend, al wilde Verstappen niet prijsgeven wat er precies aan dat moment ten grondslag lag. Hij gaf er echter een duidelijk signaal mee af richting de Mexicaan: met mij valt niet te sollen.

Ferrari bleef gedurende het seizoen een geduchte tegenstander in de kwalificaties - Leclerc en Sainz hengelden samen twaalf pole-positions binnen. Maar in de races was Red Bull - beter gezegd: Verstappen - onverslaanbaar. Verstappen won vijftien van de tweeëntwintig races, wat neerkomt op een percentage van 68 procent. Hij was daarmee bijzonder dominant, terwijl hij zeker aan het begin van het seizoen niet altijd over de snelste auto beschikte. Ook zat het een paar keer flink tegen zoals met eerdergenoemde uitvalbeurten en de brandstofblunder in Singapore. In Silverstone verloor hij snelheid door schade aan de vloer, nadat hij over rommel op de baan was gereden, en in de kwalificaties was er een paar maal een gele of rode vlag terwijl hij nog in een snelle ronde zat.

Ondanks die momenten vestigde hij nieuwe records voor het aantal overwinningen en aantal punten in een seizoen en stond hij aan de basis van het meest succesvolle jaar dat Red Bull tot dusver in de Formule 1 beleefd heeft. Voor de spanning in de races zou het goed zijn als Ferrari in 2023 organisatorisch sterker voor de dag komt en Mercedes de lijn van de tweede seizoenshelft kan doortrekken, al is het na het indrukwekkende optreden van Verstappen in 2022 lastig voor te stellen dat we volgend jaar een andere naam bovenaan zien eindigen in het kampioenschap.

Het zal geen verrassing zijn: Verstappen heeft van alle coureurs het hoogste cijfer gekregen van de redactie. Met een 9,3 als gemiddelde laat hij de concurrentie ver achter zich. George Russell heeft het op één na hoogste rapportcijfer ontvangen, maar ziet zijn seizoen beduidend lager gewaardeerd: 8,0. Daarna komen Charles Leclerc (7,9), Fernando Alonso (7,8) en Lando Norris (7,74), gevold door de rest van het veld. Welk cijfer geef jij Max Verstappen? Geef in bovenstaande poll jouw cijfer door en motiveer je mening hieronder.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 9,5 Ronald Vording 9,5 Niels Dijksterhuis 9 Bjorn Smit 9,5 Mark Bremer 9