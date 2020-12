Eindrapport Max Verstappen: Sterk, maar geen wapens voor titelstrijd

“Red Bull moet leren van de afgelopen jaren.” Het zijn de letterlijke woorden die Verstappen na zijn zegetocht in de Grand Prix van Abu Dhabi uitsprak. Het zijn eigenlijk ook z’n meest veelzeggende woorden van het hele jaar. Want ja, Verstappen heeft individueel weer iets beter gepresteerd dan voorheen en is als rijder ook klaar voor een titelstrijd, maar nee, dat is voor de geboren winnaar in Verstappen nog niet goed genoeg. Hij wordt niet meer zo heel warm of koud van een seizoen als 2020 en kijkt enkel naar een volgende stap: de titelstrijd.

Maximale uit het Red Bull-materiaal halen

Dat laatste bleek – zoals in het teamrapport van Red Bull al is besproken – ondanks voldoende optimisme nog een brug te ver. Verstappen treft daarvoor geen blaam, het materiaal is alleen nog niet goed genoeg. Nog steeds niet. Maar als we met dat gegeven in het achterhoofd naar zijn individuele prestaties kijken, dan valt er eigenlijk weinig tot niets op af te dingen. Samenvattend valt te zeggen dat Verstappen zelf wellicht twee foutjes heeft gemaakt in het voorbije kalenderjaar: in Hongarije op weg naar de grid en in Turkije achter de rug van Sergio Perez, nog voor de besproken afstelfout met zijn voorvleugel, waarbij het eerstgenoemde foutje door topwerk van de Red Bull-monteurs zonder gevolgen is gebleven.

Tegenover deze momenten staat dat Verstappen doorgaans het maximale uit zijn materiaal heeft gehaald. Om die constatering extra kracht bij te zetten, hoeven we alleen maar even naar teammaat Alexander Albon te kijken. De RB16 is absoluut geen makkelijke auto gebleken, maar Verstappen heeft grotendeels om die problemen heen kunnen rijden. Een kunst op zich. Dat hij in vier jaar bij Red Bull Racing al evenzoveel teamgenoten heeft gehad, is dan ook geen toeval te noemen. Het zegt iets over zijn teammaten, maar nog meer over de Nederlander zelf.

Rendement anno 2020 weer iets hoger

Verstappen is in 2020 weer iets constanter en ook verstandiger geworden. Het oogt daardoor misschien iets minder spectaculair dan in zijn eerste Red Bull-jaren, maar het rendement is wel hoger geworden, zoals Jan Lammers terecht uitlegde. En daar draait het om. Verstappen weet inmiddels aardig wanneer hij wel en belangrijker nog wanneer hij geen risico moet nemen.

Dat doorgemaakte leerproces levert de constantheid op die nodig is voor een titelstrijd. Maar daarvoor is naast een constante coureur ook geschikt wapentuig nodig. Dat is er nog niet, of is de GP van Abu Dhabi in dat opzicht een positief voorteken? Het valt door de kracht van Mercedes te bezien, al hoopt Verstappen natuurlijk van wel. “Voor de mensen thuis was die race misschien een beetje eentonig, maar zo heb ik ze het liefst.” Verstappen hoeft niet per definitie de show te stelen met inhaalraces, maar wil bovenal één ding: hoofdprijzen pakken. In 2020 is hij daar als individu al goed genoeg voor gebleken, maar het materiaal nog niet.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 9,0 Ronald Vording 8,5 Filip Cleeren 9,0 Mike Mulder 9,0 Bjorn Smit 9,0

GPUpdate Podcast: Het jaar van Max Verstappen en Red Bull Racing in detail besproken