Het Formule 1-seizoen van Lewis Hamilton

Positie in het wereldkampioenschap: 6

Aantal WK-punten: 240

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 2e plaats (Brazilië)

Beste resultaat: 2e plaats (Frankrijk, Hongarije, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië)

Rapportcijfer: 6,9

Met zeven wereldtitels, waarvan hij er zes behaalde tussen 2014 en 2020, geldt Lewis Hamilton als een van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit. Vorig jaar greep hij echter nipt naast de wereldtitel, mede door een betwistbaar besluit van de wedstrijdleiding. De afgelopen winter 37 jaar oud geworden coureur had daardoor de winter nodig om de batterijen weer op te laden, met het grote doel om in 2022 hard terug te slaan en Max Verstappen de wereldtitel weer afhandig maken. Een belangrijke rol in dat streven was natuurlijk weggelegd voor Mercedes, dat onder de fors veranderde technische reglementen moest proberen om opnieuw een succesbolide te produceren.

Precies dat bleek Mercedes dus niet gedaan te hebben met de W13. De eerste signalen kregen het team en Hamilton al tijdens de wintertests, waarin het tempo tegenviel en de auto bovendien enkele vervelende karaktertrekken vertoonde. Dat overkwam Mercedes de afgelopen jaren vaker, ondersteund door teksten van Hamilton om de ernst van de problemen te benadrukken. Dat deed de Brit in 2022 opnieuw door te verklaren dat de problemen niet eenvoudig op te lossen zouden zijn. Toch dachten velen dat Mercedes de testsessies had gebruikt om verstoppertje te spelen. Niets bleek minder waar toen het seizoen in gang werd geschoten in Bahrein.

Experimenten Hamilton helpen Mercedes op weg

Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot George Russell stuiterden door porpoising en bouncing over de rechte stukken van het Bahrain International Circuit, waar Ferrari en Red Bull Racing veel sneller waren. Mercedes stond qua snelheid maar net voor de middenmoot en Hamilton had de dubbele DNF van Red Bull nodig om de eerste race met een podiumplek af te sluiten. Daarna moest hij maar liefst zeven races wachten op een podiumplek, zijn langste reeks sinds de laatste acht races van 2013 en de openingsrace van 2014. In die zeven races stond Russell drie keer op het podium, Hamilton in Saudi-Arabië en Imola al in Q2 strandde en op zondag niet verder kwam dan respectievelijk P10 en P13. Ook in Monaco viel hij tegen met de achtste plek.

Tekst gaat verder onder de poll.

In werkelijkheid werd Hamilton in deze periode ook gebruikt als proefkonijn van Mercedes in de zoektocht naar een oplossing voor porpoising en bouncing. Soms pakten de experimenten helemaal verkeerd uit, maar dat maakte het team wel een stuk wijzer. Toen de grootste problemen met het gestuiter tegen de GP van Canada eenmaal verholpen waren, kwam het seizoen van de zevenvoudig wereldkampioen dan ook echt op gang. In Montreal boekte Hamilton zijn tweede podiumplek van het seizoen door derde te worden, een prestatie die hij herhaalde in Silverstone en Spielberg. Daarna rondde hij de eerste seizoenshelft af door in Frankrijk en Hongarije tweede te worden.

Russell wint teamduel, maar verschil is wat geflatteerd

Een verkeerde inschatting in België leverde Hamilton zijn eerste uitvalbeurt van het seizoen op, terwijl hij ook in Singapore opzichtig in de fout ging. Daar hield hij met P9 nog wel wat punten aan over, maar een nieuwe podiumfinish liet op zich wachten tot de GP van de Verenigde Staten. Zijn tweede plek in Austin volgde hij op met dezelfde klassering in Mexico en Brazilië, daar waar George Russell zijn eerste F1-zege boekte. De laatste kans op een zege kwam in Abu Dhabi, maar daar viel Hamilton in de slotfase uit met technisch malheur. Zodoende gaat 2022 de boeken in als het eerste F1-jaar van de Brit waarin hij geen enkele zege heeft geboekt en bovendien nooit op pole-position stond.

Over de gehele linie heeft Hamilton het in 2022 afgelegd ten opzichte van teamgenoot Russell, die wél won en bovendien twee keer vanaf pole mocht vertrekken. De jonge coureur uit King's Lynn scoorde ook meer WK-punten (275 om 240), terwijl Hamilton wél meer podiumplaatsen pakte (negen om acht). Het grootste deel van het verschil werd echter al gemaakt in de eerste fase van het seizoen, waardoor de experimenten van Hamilton daar ook een rol in hebben gespeeld. Toch wist Russell ook in de tweede helft van het seizoen regelmatig voor de man uit Stevenage te eindigen. Het toont aan dat de coureurs redelijk aan elkaar gewaagd waren, al zal Hamilton dat ongetwijfeld als brandstof gebruiken om terug te slaan in 2023. De opleving die Mercedes mede door zijn harde werk boekte in de tweede helft van het seizoen, is wellicht alvast een mooie voorbode.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 7,0 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 7,5 Mark Bremer 6,5