Eindrapport Lando Norris: Meer dan een lolbroek

Het feit dat de Formule 1-wereld begin dit jaar hard tot stilstand kwam was voor het merk ‘Lando Norris’ een gunstige ontwikkeling. De jongeling scoorde in zijn eerste F1-seizoen de ene na de andere viral en toen de simracerij in beeld kwam, kreeg Norris een bepalende rol in de enorme groei van deze tak van sport. Ook bracht hij zijn F1-collega’s ertoe om te beginnen aan deze relatief nieuwe tak van amusement, waardoor fans ook in de donkere dagen van de lockdown vermaakt werden. Toch was ook de man uit Bristol blij dat het Formule 1-seizoen begin juli weer begon.

En hoe, Norris scoorde in de eerste race van het seizoen direct een podiumplek. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk eindigde hij als derde nadat hij Sergio Perez verschalkte en Lewis Hamilton bestraft werd voor het aanrijden van Alex Albon. Die overtuigende start kreeg een week later een vervolg met een vijfde plaats, wederom op de Red Bull Ring. Behalve een dipje in Rusland, de Eifel en Portugal kende hij een heel behoorlijk seizoen. In de strijd met zijn meer ervaren teamgenoot moest hij het onderspit delven in het kampioenschap, maar Norris was Carlos Sainz wel de baas in de onderlinge kwalificatieduels. In Abu Dhabi was Norris de snelste en besliste hij de strijd in zijn voordeel: 9-8.

Het altijd lastige tweede seizoen pakte voor Norris dus vrij aardig uit, ondanks dat hij regelmatig zeer zelfkritisch was. De coureur is geliefd binnen McLaren en voelt zich niet te slecht om de vieze klusjes uit te voeren. Regelmatig hielp hij op zondagavond na de race met het opruimen van de wagens. Ook kwam Norris er eerder dit jaar eerlijk voor uit dat hij in zijn debuutseizoen veel last had van angst en zenuwen, iets waar nog altijd een taboe op rust. Het feit dat Norris er voor uit durfde te komen geeft aan dat hij een sterk karakter is. Na zijn debuutseizoen stelde Norris dat hij soms wat minder de lolbroek uit moest hangen. In de F1-wagen maakte hij zeker stappen, maar desondanks bleef hij ook zichzelf.

Volgend seizoen krijgt Norris een ervaren teamgenoot met Daniel Ricciardo, ook al zo’n olijk figuur. Het wordt interessant om te zien hoe die beiden zich tegen elkaar verhouden. De sterke Ricciardo zou weleens een taaie tegenstander kunnen krijgen.

