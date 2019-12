Eindrapport Kevin Magnussen: Ook de kopman kan Haas niet redden

Kevin Magnussen in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 16

Aantal WK-punten: 20

Beste resultaat: 6e (Australië)

Beste startpositie: 5e (Monaco)

Rapportcijfer: 6,0*

Kevin Magnussen hoopte in 2019 mee te doen in de voorhoede van de B-klasse, een bespottelijke term voor de gigantische kloof tussen de topteams en de rest van de Formule 1. Het bleek andermaal in 2019 dat de B-klasse nog altijd tot de bittere realiteit behoort en iets is wat op korte termijn niet gaat veranderen. Bij het relatief jonge Haas had men ook de ambitie om vooraan mee te rijden, maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Op een sensationele zesde plaats van Magnussen in Australië na, speelde het seizoen van Haas zich vooral in de achterhoede af. Dat had deels te maken met de door Haas gebouwde wagen, die enkele essentiële fouten bevatte. Zo kon de VF-19 niet overweg met de Pirelli-banden en probeerde het team op allerlei manieren de aerodynamische onbalans in de wagen te verhelpen. Tevergeefs, het team bleef worstelen en het werd er in de tweede helft van het seizoen niet beter op.

Met een inferieure wagen is het voor iedereen bijzonder lastig om goed te presteren, niet in de laatste plaats voor Magnussen. In de kwalificaties was het zo slecht nog niet. De Deen haalde maar liefst zeven keer het laatste bedrijf van de kwalificatie, maar tijdens de race kon hij die positie niet vaak vasthouden. Na de punten in Australië kwam in Spanje de volgende kans op succes. Dat kwam er ook, maar de heren Magnussen en Grosjean zetten een goed resultaat wel op het spel toen ze na de herstart met elkaar in duel kwamen en het zelfs tot een touché kwam. Het was een herinnering aan het soms grillige karakter van de Deen, die immer hardhandig te werk gaat op het circuit. Ook als het zijn teamgenoot betreft. In de eerste ronde van de Britse GP gebeurde hetzelfde, opnieuw tot ontsteltenis van teambaas Guenther Steiner.

Ook in de chaotische Duitse Grand Prix en de race op het Sochi Autodrom te Rusland pakte Magnussen een paar punten, maar ten opzichte van eerdere seizoenen was het een teleurstellende affaire voor de 27-jarige coureur. Wat Magnussen siert is dat hij gemotiveerd bleef werken, ondanks dat er niet veel te halen was voor het team. Daarmee ontwikkelde Magnussen zich als persoon en werd hij de leider binnen het team.

* Beoordeling van de redactie